Emine Erdoğan; “Anadolu destanını yazmaya devam edecek”

Ümraniye Belediyesi Grand Pera Emek Sahnesi’nde, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a Kahraman Kadınlarımız “Anadolu-Asıl Dolu” isimli program düzenledi. Kahramanlıklarıyla Türk tarihinde amblem olmuş olan kadınların hikayelerinin tiyatral şekilde anlatıldığı programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

“Anadolu’nun nice hoş iyi kalpli asıl ile batmış”

Programın başlangıç konuşmasını etkinliğe ev sahipliği yağan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can yaptı. Daha Sonra kürsüye gelen Emine Erdoğan da Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında şehit düşen kadınları anlattı. Konuşmasında Arif Nihat Asya’nın ‘Sancak’ şiirinden de mısralara da yer veren Emine Erdoğan şöyle konuştu;

“Nene Hatun’u, Nezahat Onbaşı’yı, Kara Fatma’yı, Tayyar Rahmiye’yi, Şerife Bacı’yı şayet hiç tanımadık lakin ruhlarımız neredeyse ezeli bir tanışıklık içinde aynı yöne bakıyor. Kalplerimiz aynı değerler için atıyor. Aynı havayı soluduğumuz, bizden bir tutam olan 15 Temmuz Şehitleri bize bu vatanın iki taraflı değerlerini hatırlatan canlarımızdır. herkes üzerinde yaşadığımız toprağın şah damarımız olduğunu muhabere ederek aramızdan ayrıldı. 15 Temmuz’un tıpkı İstiklal Harbi gibi milli bir kıyam olduğunu gösterdi. Şairin dediği gibi; “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 15 Temmuz Şehitleri’ne olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Emanetlerini yaşatmak için bize düşen vatan bütünlüğünü, ahali birlikteliğini korumaktır. Böyle buluşmalar vatan, insanlar ülküsü etrafında kenetlenme duygusunu güçlendiriyor, sorumluluklarımızı hiç unutturmuyor. Anadolu’nun nice güzel iyi kalpli ana ile batmış olduğu gerçeğini bir kere daha vurguladığı için Ümraniye Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Bu topraklar tarihin bütün dönemlerinde daima maksat olmuştur”

Emine Erdoğan keza 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimine direnmek için sokağa meydana çıkan vatandaşlar hakkında da konuştu. Anadolu topraklarının her zaman gözü kara halk müziği yetiştireceğini açıklayan Erdoğan; “İnanıyorum ki Anadolu destanını yazmaya devam edecektir. Yeter ama biz, Anadolu’nun reel evlatları olalım. Bu topraklar tarihin bütün dönemlerinde daima hedef olmuş, göz konmuştur. Bizim de ona gözümüz gibi bakmamız, değerini anlayarak yaşamamız ve yaşatmamız gerekir. Bunu ancak bilinçli ve yurtsever bir gençlik bir uçtan bir uca yapabiliriz. Ben gençlerimizden umutluyum. Bu coğrafyanın mayasında vatan aşkı, memleket sevdası vardır. Bunu en net biçimde 15 Temmuz’da gördük. Cesaretlerini çelikten bir zırh gibi kuşanarak demir tankların karşısına çıktı gençlerimiz. Çünkü bu insanlar bayrağına aşıktır. “Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.” İnsanımız bu dizelere meftundur. Süre ne dek değişirse değişsin, şartlar ne değin farklılaşırsa farklılaşsın bu topraklar gözü kara evlatlarını, mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecektir.” dedi.

Programa konut sahipliği yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, tarihte yerini almış kahraman kadınları daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Can, “15 Temmuz’da şehit olan kahraman kadınlarımız ile 100 sene önce şehit olup bugüne dek hatırladığımız, sembol olmuş isimleri bir tiyatral aktivite çerçevesinde halk oyu ile paylaşalım istedik.” dedi.

Konuşmaların ardındaki oyuncular sahne aldı. Nezahat Onbaşı, Kara Fatma, Tayyar Rahmiye, Şerife Bacı gibi isimlerin hayatlarının tiyatral şekilde anlatıldığı eğlence büyük beğeni topladı.



Serdal Altıntepe

