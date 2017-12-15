Emine Erdoğan: ‘Anne sütü obeziteye yakalanma riskini azaltıyor’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin birlikte düzenlediği “Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi, Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu” isimli sempozyumun açılış oturumu gerçekleştirildi. Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, WHO Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu katıldı. Konuşmaların ardından Emine Erdoğan’a mülteci çocukların çizmiş olduğu tablo hediye edildi.

Sempozyumda konuşan Emine Erdoğan, anne sütünün önemine değinerek, “Anne sütü obezite dahil olmak üzere birçok hastalığın panzehiridir. Uzmanlar anne sütünün obeziteye yakalanma riskini azalttığını söylemektedir. Çocukları 6 ay boyunca sadece anne sütüyle besleyip, 2 yıl süresince emzirerek sağlıklı bir geleceğin temeli atılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütünün okullarda yaptığı Çocukluk Çağı Obezite Araştırması çocukların sadece anne sütü alma süresinin ortalama 4,5 ay olduğunu göstermektedir. Bu sürenin daha da uzatılması hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Devlet bu çerçevede doğum yapan kamu görevlisi kadınlarımıza ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 2 saatlik anne süt izni imkanı vermiştir. Bu tür sosyal politikalar aile bilinci ile birleştiğinde daha sağlıklı nesillere kavuşacağız” dedi.

“Obezite ölümleri açlıktan ölenlerin neredeyse üç katı”

Obeziteden kaynaklı ölümlerin açlıktan gerçekleşen ölümlerin üç katına yaklaştığına dikkat çeken Erdoğan, “Ne yazık ki yılda 1 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünyada insanlık obezite ile mücadele ediyor. Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısının neredeyse üç katı. Obezitenin bir de böyle bir yanı var. Gıda kaynaklarının adaletsiz dağıtımından kaynaklanan bu ahlaki meseleyi de masaya yatırmalıyız. Adil bir paylaşım yaptığımızda dünyada herkese yetecek besin olduğu inancındayım” dedi.

Obezite rakamları hızlar artıyor

Geçmiş yıllarda ve şu anda ortaya çıkan obezite rakamlarını paylaşan Sağlık Bakanı Demircan ise, “2013 yılında yüzde 8,3 iken maalesef şimdi 9,9’a yükselmiş bulunmakta bu oran. Yüzde 1.5-2’ye yaklaşan bir artış bulunmakta. Aynı zamanda fazla kilo oranı 2013 yılında 14,2 iken, 2016 yılında bu oran 14,6’ya çıkmış olduğu görülüyor. Çocuklarımızın yüzde 74’ü kilo olarak normal gözükmekte. Buna karşın yüzde 1.5 ise zayıf çocuklarımız bulunuyor. Konu çocuklar olunca geleceğimiz mevzubahis oluyor elbette. Çocuklar bizim geleceğimiz, sağlıklı bir geleceği ancak çocukların sağlıklı olmasını sağlarsak temin ederiz” diye konuştu.

Harun Basat – Mustafa Biçer

