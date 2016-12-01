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01 Aralık 2016 Perşembe

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Emine Erdoğan hızlı tren kullandı

Konya’da Müslüman bayan ve İslamofobi’nin konuşulduğu ‘Meclisi Nisa’ programına bulunma üzere Ankara’dan hızlı tren ile Konya’ya dışarı giden Emine Erdoğan, gezi sırasında bir ara trenin kokpitine girerek hızlı tren kullandı..

01 Aralık 2016 Perşembe, 17:29
emine-erdogan-hizli-tren-kullandi

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Konya’da Müslüman bayan ve İslamofobi’nin konuşulduğu ‘Meclisi Nisa’ programına bulunma üzere Ankara’dan hızlı tren ile Konya’ya dışarı giden Emine Erdoğan, gezi sırasında bir ara trenin kokpitine girerek hızlı tren kullandı.

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