Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Programı'nda konuştu:

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetinin daha etkin hale geldiğini belirterek, "Büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum ki bugün itibarıyla 6 bin 29 ailemizin yanında tam 7 bin 330 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır." dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, vali eşleri ve koruyucu ailelerin katılımıyla düzenlenen Koruyucu Aile Programı'nda yaptığı konuşmada, koruyucu ailelere, anne ve baba olmanın biyolojik sebeplerle değil merhametle başladığını gösterdikleri için şükranlarını sunduğunu söyledi.

Çocukluğun, son nefese kadar hayatın her evresini belirleyen bir dönem olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, çocuklara hak ettikleri güzel günleri vermenin ve yaşadıkları zorlukları unutturmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Dünyada uğruna savaşılacak en önemli şeyin çocuklar olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Gönül ister ki hiçbir çocuğumuz ailesinin yanından ayrılmasın. Fakat bazen çeşitli sebeplerle aileler ne yazık ki dağılıyor. İşte o zaman devletimiz en kıymetlimiz olan çocuklara kol kanat geriyor. Onları ev ortamına en yakın çocuk evlerinde muhafaza ediyor ve eğitimden giyim kuşama tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor.

Bugün devletimizin şefkatli kollarında yetişmiş, hukuk, tıp, sanat, spor gibi farklı meslek gruplarında üstün başarılar kazanmış evlatlarımız var. Onlar medarı iftiharımızdır." diye konuştu.

Emine Erdoğan, imkanlar ne kadar iyi olursa olsun hiçbir şeyin çocuğun bir aileye ait olma hasretini gidermediğini, çocukların bazen de boylarından büyük acılarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"2002 yılında koruyucu aile yanında kalan çocuk sayımız yalnızca 515'ti.

Devletimizin imkanları, gönlü güzel insanların iş birliğiyle buluşursa çocuklarımız daha mutlu yetişir dedik. Bu inançla, 2012'de valilerimizin eşleriyle başlattığımız Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmeti daha etkin bir hale geldi. Çok şükür. Büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum ki bugün itibarıyla 6 bin 29 ailemizin yanında tam 7 bin 330 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır.

Sadece 2019 yılında Türkiye genelinde 1272 koruyucu aile yanına 1563 çocuk yerleştirildi. Allah'a hamd olsun.

Yeri gelmişken bir konunun daha altını önemle çizmek istiyorum. Koruyucu ailelerimizin yanında kalan evlatlarımızdan 735'i engelli çocuklarımızdır. Bu çocuklarımız arasında ağır engelli yavrularımız da var. Sizler bilhassa onların izini sürdünüz, onlara talip oldunuz. Kanatları kırık kalsın istemediniz, bu narin çiçekleri himayenize aldınız.

Rabbim sizlerden iki cihanda razı olsun."

– "Devletimiz çocuklarımızın bakımları için maddi destek sağlıyor"

Emine Erdoğan, kimi zaman vatandaşların koruyucu aile olmak istediklerini fakat çocukların bakımlarını maddi olarak karşılayamayacaklarından endişe ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz çocuklarımızın bakımları için ailelere aylık olarak maddi destek sağlıyor. Engelli çocuklarımızın bakımlarında bu destek yüzde 50 oranında artırılıyor.

Öğrenim ve sağlık masrafları yine devletimiz tarafından karşılanıyor.

Ayrıca koruyucu ailelerden sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın talepleri olursa Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortası da yapılıyor."

Koruyucu Aile Sistemi'ne 25-65 yaş arasında, en az ilkokul mezunu, evli ya da bekar herkesin başvurabileceğini anımsatan Emine Erdoğan, koruyucu ailelerden sadece çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmasını, geleceğe güçlü ve özgüvenli bireyler olarak hazırlamasını istediklerini anlattı.

Koruyucu ailelerin çocuklara ileride mutlulukla hatırlayacakları "bayram sabahları, karne günü kutlamaları, masallar dinlerken uyuyakaldıkları akşamlar" vereceğini aktaran Emine Erdoğan, "Halihazırda koruyucu aile olan dostlarımız, bilhassa sizlerden rica ediyorum, yaşadığınız bu ulvi deneyimi tüm çevrenizle paylaşın. Çocuk denen cevheri işlemekle manevi dünyanızda doğan güneşten bahsedin. Dünya üzerinde bir çocuğun büyümesini izlemekten daha eşsiz bir manzara var mı?

O nedenle tecrübelerinizi anlatın ki herkes bu manzaradan nasibini alabilsin." çağrısında bulundu.

– "Projemizin lokomotifi kadın yüreğidir"

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün yaklaştığını hatırlatarak, böyle günlerde kadınların toplumsal dönüşümdeki öncü rolünün altını çizdi.

Kadın ruhunun sirayet ettiği her yerde bahar tomurcuklarının açtığını anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadınlar fıtri özellikleriyle yaraları daha iyi sarıyor ve daha çabuk iyileştiriyorlar. Bakın, koruyucu aile sisteminin bu kadar etkin hale gelmesinde en büyük neden yine kadınlarımızdır.

Yani projemizin lokomotifi kadın yüreğidir.

Tabii bu süreçte babalığı, yüreği yaralı çocuklarımızdan esirgemeyen beyefendilere de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımızı koruyor, bir dağ gibi arkalarında duruyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun."

Emine Erdoğan, sayısı gittikçe artan koruyucu ailelerin katlanarak çoğalacağına olan inancını dile getirerek, vali eşlerinin gayretinin bu noktada son derece önemli olduğunu vurguladı.

Vali eşlerinin teşviki ve yol göstericiliğinin, bulundukları şehri "şefkat yurdu" yapacağını söyleyen Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bu alanda yaptığı özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Bu kapsamda düzenlenen Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'nın, hizmetlerin en iyi şekilde yapılmasına olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Emine Erdoğan, programa katılan akademisyenlere ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Emine Erdoğan, koruyucu aile yanında kalan çocuklara çok mutlu olacakları bir gelecek temennisinde bulundu.

Konuşmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emine Erdoğan'a tablo hediye etti.