Emine Erdoğan maden bölgesinde

Ankara’dan özel uçakla Siirt’e gelen Emine Erdoğan ve beraberindeki Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile beraber helikopterle maden faciası bölgesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında bölgeye gelen Erdoğan ve beraberindeki heyete 4 helikopter eşlik etti. Erdoğan’ın maden faciası bölgesinde inceleme yaptıktan sonra baş sağlığı ziyaretlerine gideceği belirtildi.

Mehmet Şükrü Şimşek