Ana Sayfa   >   Genel   >   Emine Erdoğan maden bölgesinde

Emine Erdoğan maden bölgesinde

Ankara’dan özel uçakla Siirt’e gelen Emine Erdoğan ve beraberindeki Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile beraber helikopterle maden faciası bölgesine geldi.

26 Kasım 2016 Cumartesi, 15:04
emine-erdogan-maden-bolgesinde

Benzer Konular

biyonik-eliyle-hayata-ucuncu-kez-dokundu
Biyonik eliyle hayata üçüncü kez dokundu
care-muzakereleri-askiya-almak-degil
Çare müzakereleri askıya almak değil
minik-eymen-egenin-turk-bayragi-sevgisi
Minik Eymen Egenin Türk bayrağı sevgisi

Ankara’dan özel uçakla Siirt’e gelen Emine Erdoğan ve beraberindeki Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile beraber helikopterle maden faciası bölgesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında bölgeye gelen Erdoğan ve beraberindeki heyete 4 helikopter eşlik etti. Erdoğan’ın maden faciası bölgesinde inceleme yaptıktan sonra baş sağlığı ziyaretlerine gideceği belirtildi. 

Mehmet Şükrü Şimşek

emine Emine Erdoğan haber haberler maden bölgesi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet