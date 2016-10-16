Emine Erdoğan, Selçuklu Kelebek Bahçesini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’de ilk kez Konya’da açılan Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesini gezdi.

Bir dizi ziyaret, başlangıç ve esas atma töreni için Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi göre yaptırılan ve geçen yıl ziyaretçi kabulüne başlayan Tropikal Kelebek Bahçesini gezdi. Emine Erdoğan’a gezisi sırasında Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski başbakan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu eşlik etti.

Tropikal Kelebek Bahçesinde doğal hayat alanı sağlanan kelebekler hakkında veri bölge Emine Erdoğan, 98 türe ait 20 bin bitki yer alan alanda kelebekleri uçarken gözlemledi. Emine Erdoğan koluna konan bir kelebek ile resim çektirdi. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan bilgiler bölge Emine Erdoğan, doğa eğitim sınıfında böcekler dünyasına gezi dersinde başlıca sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklara tanıtılan canlı bir yılanı eline bölge Erdoğan, öğrencilerin heyecanlı anlar yaşamasına neden oldu.

Ziyaret kartelasını imzalayan Emine Erdoğan’a, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kelebek tablosu hediye etti. Erdoğan, “Bu cins yatırımlar ülke turizmine katkı sağlıyor. Anadolu’da Avrupa’nın en büyük kelebek bahçesini görmek sevinç verici” dedi. Başkan Altay ise Emine Erdoğan’a ziyareti için teşekkür etti.