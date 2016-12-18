Emine Erdoğan, Trabzonda şehit aileleri ile buluştu

Trabzon’da bulunan bakan eşlerinin de katıldığı toplantıda konuşmasına Kayseri ve İstanbul’da hayatını kaybeden şehitler ilk önce olmak üzere vatan için canını feda eden bütün şehitleri rahmetle anarak başlayan Erdoğan, Türkiye’nin baskı günlerden geçtiğine dikkat çekti. Türkiye’nin gelişmesinden rahatsızlık duyan şer güçlerin karşısında bu ülkenin, bu milletin binlerce yıldır olduğu gibi yeniden dimdik ayakta durduğunu ifade eden Erdoğan “Bu yiğitlik ve yiğitliğin kökleri, Kurtuluş Savaşı’na, Çanakkale Savaşı’na dayanır. Bu vatana olan aşk, Malazgirt’e dek uzanır. Bin yıldır bu coğrafyada, hürriyetin, adaletin, merhametin bekçiliğini yapan bu halk müziği, hiç yıkılmamıştır, Allah’ın izniyle yıkılmayacaktır” dedi.

Konuşmasında Halep’te yaşanan insanlık dramına da değinen Emine Erdoğan, şunları söyledi:

“Halep’te yaşananlar günlerdir içimizi yakıyor. Yüreğimiz artık olanları kaldırmıyor. Yetimhanelerden dünyaya seslenen çocukların sözleri, yüreklerimizi dağlıyor. Anaların hâli, uykularımızı kaçırıyor. Ama dünya sessiz. Kimyasal silahların zeka kullanıldığı bu insanlık suçu aleyhinde tepkisiz. Her fırsatta, insan haklarından, bayan ve çocuk haklarından dem vuran Batı, Halep’in kadınları ve çocukları için kör ve sağır. Fakat dünyanın sessizliği aleyhinde, milletimizin merhameti, yine bir dağ gibi ayakta! Şefkati dünyanın karanlığını aydınlatıyor.”

Emine Erdoğan, son olarak salondaki şehit annelerine de seslenerek “Biliyorum, kalpleriniz bir şehidin acısını taşıyor. Lakin o kalpler bununla birlikte düşmanın yüreğine dehşet salacak bir cesareti, metaneti ve özgüveni de taşıyor. Ülkemiz üzerindeki tüm şeytanca hesaplara inşallah defalarca birlikte bisturi vuracağız. Gönlü, kafası ve ruhu kara insanlara geçit vermeyecek, şehitlerimizin emaneti bu vatandan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.