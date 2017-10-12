Emine Erdoğan Twitter’dan ilk paylaşımını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün açılan devlete ait Twitter hesabından birincil paylaşımını yaptı. Birincil paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün sona eren resmi Sırbistan ziyaretinden ve Sırbistan’da Türkiye’nin destekleriyle açılışı yapılan projelerden fotoğraflara yer veren Erdoğan, “Sırbistan ziyaretimiz, Balkanlardaki kardeşlerimizle bir kere daha kucaklaşmamıza, hasret gidermemize vesile oldu. Türkiye’nin de takviye olduğu projeler, Balkanlar ile aramızdaki gönül bağını inşallah daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’ın birincil tweetinin sonunda yer alan EE ifadesinin, bu tweeti kanımca kendisinin attığını bildiren bir imza olduğu öğrenildi.

