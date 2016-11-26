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Emine Erdoğan ve bakanların ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemi alındı

Siirt’in Şirvan ilçesine ast Maden köyünde açık bakır madeninde yaşanan heyelan faciası sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan beraberinde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Aile Sosyal Politikalar B.

26 Kasım 2016 Cumartesi, 12:59
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Siirt’in Şirvan ilçesine ast Maden köyünde açık bakır madeninde yaşanan heyelan faciası sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan beraberinde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile beraber bölgeye çözümleme yapacak. Ziyaret öncesi bölgede yoğun emniyet önlemleri alındı. Bomba arama köpeklerinin konteynırları tek tek aradığı alanda güvenlik giriş noktaları kuruldu. 

Mehmet Şükrü Şimşek
 

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