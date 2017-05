Emine Erdoğan’a “Yılın Kişisi” ödülü

Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Tatbik ve Araştırma Merkezi “25 Mayıs Afrika Günü” vesilesiyle bir anma töreni düzenledi. Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonu’nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Başvuru ve Araştırma Merkezi göre “Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Merkezi Projesi”ne himayelerinden dolayı “Yılın Kişisi” ödülü verilen Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, herkesin 25 Mayıs Afrika Günü’nü kutladı. Geçtiğimiz sene Afrika Günü’nde Afrika dostluğunun nişanesi olarak bir sosyal yükümlülük projesi başlattıklarını ifade eden Erdoğan bu proje dahilinde Başkent’in tarihi semti Hamamönü’nde Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’nin açılışını yaptıklarını kaydetti. Afrika Evi’nin Afrika’ya yaptıkları ziyaretin güzel bir meyvesi olduğunun altını çizen Erdoğan, “Afrikalı kadınların güçlendirilmesi için yapılan bu projenin bugün kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. İnanıyorum ama daha nice Mayıs aylarında farklı alanlara yönlendirilmiş vesilelerle Afrika Günlerinde buluşmaya devam edeceğiz. bu arada ilk günden bu yana projemize katkı maddesi veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bugünkü programın ev sahibi Gazi Üniversitesi’ne ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Afrika kıtasını şemsiyesi aşağı bulunduran Afrika Birliği Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 25 Mayıs vesilesiyle heyecanımızı buradan inşallah her yerde tazeleyeceğiz. Bu güzel günde bizleri yanımızda bırakmayan Afrika Birliği Dönem Başkanı Gine’nin kıymetli hanımefendisi Conde ağırlamaktan da hem büyük bir tatmin duyuyorum” biçiminde konuştu.

“Kıtadaki dostlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz“

Afrika kıtasının doğal zenginlikleri, kültürel birikimleri ve yetenekli insan gücüyle yeryüzünün en özel coğrafyalarından birisi olduğuna uyarı çeken Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’ya yaklaşımının defalarca arkadaşlık üstüne olduğunu belirterek, “Afrika’nın tek renk bir kıta olmadığını ve içinde binlerce renk barındırdığını hepimiz biliyoruz. Türkiye olarak Afrika’nın küllerinden tekrar doğmasının da her zaman destekçisiyiz. Eşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kıtaya yaptığımız her ziyarette Afrikalı kardeşlerimizin güler yüzlü ve dürüst misafirperverliği ile karşılaşıyoruz. Son olarak geçtiğimiz Ocak ayında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdik. Her ziyaretimizde Afrikalı dostlarımız bizi uzaklardan gelen yakın bir kardeş gibi muhabbetle karşıladılar. Bizler de kıtadaki dostlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyor ve evimize döndüğümüzde bu zorlukların aşılmasında yapabileceklerimiz için çalışmalara başlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Afrika ziyaretlerini sürdürecek ve katkılarımızı yapmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerinde bulundu.

“TİKA, AFAD ve Kızılay gibi resmi kurumlarımızın yanında, STK’larımız kalkınma yardımları için Afrika’da canla başla çalışıyorlar”

Türk milletinin Afrika’ya olan ilgisinin çıkara değil gönül bağlarına dayandığını dile getiren Erdoğan, “Geçmişte olduğu gibi bugün de bizler paylaşmanın arzusundayız. Afrika’nın 54 ülkesinden 5 bin civarında öğrenci ülkemizin bambaşka üniversitelerinde eğitim alıyor. TİKA, AFAD ve Kızılay gibi devlete ait kurumlarımızın yanına, STK’larımız yeniden yapılanma yardımları için Afrika’da canla başla çalışıyorlar. Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evimiz de bu seferberliğe destek olmak için kuruldu. Açıldığı günden bu yanlamasına milletlerarası fuarlarda stantlar açtı, ülkemize gelen Afrikalı misafirleri ağırladı ve Afrika’nın ülkemizdeki kalbi oldu lakin kuşkusuz demin bütün potansiyelini kullanamadı. Bundan sonra daha etkili kullanılması ve yeni değerler üretmesini istiyoruz. Bu anlamda Afrika ülkelerimizin büyükelçilerine ve eşlerine buradan aramak istiyorum; Hamamönü’ndeki merkezimiz 356 gün işleyen faal bir merkeze dönüşsün. Burada Afrika’nın tüm zenginliğini konuşalım ve yaşatalım. Gençlerimiz burayı dünyaya açılan bir merkez olarak kullansınlar, kültürler arası köprüler kursunlar. Değişen dünyada Afrika’nın daha kuvvetli bir aktör olarak yer alacağına gönülden inanıyorum. Kıtanın geleceği parlaktır. Çok sevdiğim bir Afrika özdeyiş var; ‘Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların hikayelerini dinlemek zorundadır.’ İnanıyorum ki Afrika kendi hikayesini yazacaktır” diye konuştu.

Emine Erdoğan’a ödül yağmuru

Programda keza Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Uslan, Afrika Büyükelçileri Eşleri Derneği Başkanı Pauline Mulumba Tshidimba, Gine Cumhurbaşkanı eşi Hadja Djene Kaba Conde ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız’ın eşi de yer aldı. Konuşmaların arkasından Emine Erdoğan’a Rektör Uslan, TİKA Başkanı Serdar Çam, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve diğer övünç konukları ödül ibraz etti. Daha sonrasında Gineli vokalist ve koro çalgıcısı Mory Kante, canlı bir müzik performansı sergiledi. Kısa konserin ardından Emine Erdoğan ve beraberindeki büyükelçi eşleri “Belgelerle Osmanlı – Kuzey ve Batı Afrika İlişkileri Sergisi”ni gezdi.



