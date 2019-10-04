Emine Erdoğan'dan Külliye'nin can dostuna özel paylaşım

ANKARA (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, inşaatından bu yana Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde yaşayan Paşa isimli köpeği de unutmadı.

Emine Erdoğan, Instagram hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımlarında Külliye'nin can dostlarından Paşa isimli köpeğe de yer verdi.

Paşa'nın bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Emine Erdoğan, bu paylaşımına "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesini daha inşaat sürecinde kendine yuva seçen ve artık 5 yaşına gelen dostumuz Paşa'yı da bu anlamlı günde unutmadık." notunu düştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şu an yaklaşık 5-6 yaşlarında olan Paşa, yavruyken anne ve babasına araba çarpması sonucu tek başına kaldı.

Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşaatına sığınan Paşa'ya şantiye personeli sahip çıktı. Kütüphane inşaatı esnasında kendisine bir kulübe yapılan Paşa'nın ismini de polisler verdi.

Külliye'nin bahçesinde kedi dostlarıyla keyifli vakit geçiren Paşa, çok sevdiği yuvasında personele de moral kaynağı oluyor.