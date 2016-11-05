Emine Nine yeni evine kavuştu

Kızılırmak Mahallesi’nde 2 katlı müstakil evde yaşamış 82 yaşındaki Emine Kutluca’nın evinin bulunduğu sokaktaki diğer evlerin sahipleriyle görüşen müteahhit işyeri adalet sahipleriyle uzlaşma sağladı. Yaşlı kadınla da görüşen müteahhit işyeri evini, kat karşılığı devretmek isteyen kadınla anlaşamadı. Diğer hissedarları da olan evin sahipleriyle anlaşma sağlayamayan müteahhit işyeri evin bulunduğu sokaktaki anlaştığı evleri yıktı. Müteahhit işyeri ihtiyar kadının evden çıkması için evin elektriğini ve suyunu kesti. Sokakta bulunan diğer evler yıkılınca Kutluca’nın evine girmek için kullandığı kapının önünde yıkımın ardından takriben 5 metre yükseklikte çukur oluştu.

Emine Nine’nin yaşadığı mağduriyetinin kamuoyunda yer almasının ardındaki harekete geçen Sivas Valisi Davut Gül, ihtiyar kadına sahip çıktı. İlgili müteahhitle görüşen Gül, sorunun çözülmesini istedi. Sivas Belediye Başkanı Sami Açık Fikirli da yaşanan olay ardından Emine Nine’yi ziyaret ederek konuyla ilgileneceğinin sözünü verdi. Firma yetkilileri de Emine Nine için konunun haber yapılmasının gerisinde ellerinden geleni yapacaklarını söylemesinin arkasında Başkan Açık Fikirli Emine Nine ile firma yetkililerini belediye başkanlık makamında resmi işlemler için bir araya getirdi.

Müteahhit firma, Emine Nine’den helallik aldı

Emine Nine 115 metre karelik sıfır konut verilmesi karşılığında müteahhit işyeri ile anlaştı. Firma yetkilileri, Emine Nine ile Başkan Kültürlü’ın yanında elini öperek helallik istedi. Emine Nine’ye verilecek yeni ev için tapu tayin işlemleri başlatıldı. Yeni alınan evin eşyaları da Sivas Valiliği kadar yerleştirilecek ve konut kullanıma hazır getirilecek.

Yeni ev sahibi olan Emine Nine Belediye Başkanı Sami Kültürlü’a teşekkür etti. Konu hakkında Vali Davut Gül ile telefonda görüşen Başkan Kültürlü, “Müteahhit firma Emine teyzeye sıfır bir daire verecek Emine teyze de arsasını müteahhit firmaya verecek iki tarafın da razılığı var. İki tarafında mutlu olacağı biçimde olayı çözdük” dedi.

Emine Nine evi hazır ışık halkası getirilene değin kendi istediği doğrultusunda Sıcak Çermik’te misafir edilecek.