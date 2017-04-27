Emine teyzenin sessiz çığlığı yürekleri dağlıyor

Aşırı kiloları nedeniyle hareket etmekte zorluk çeken şanssız gözüyaşlı bayan, yetkililere seslenerek bir an önce huzur evine yerleştirilmesini istek ediyor.

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde yer alan iki göz odalı evinde kimsesiz yaşayan 77 yaşındaki Emine Tokuç, az daha hayat mücadelesi veriyor. Yaşadığı evin fiziksel şartları, aşırı kiloları ve yaşlılığının getirdiği hastalıklarına karşın ayakta durmaya çalışan şanssız bayan, en büyük mücadelesini ise yalnızlıkla veriyor.

“Beni bu pislikten kurtarın”

İlerlemiş yaşı ve aşırı kiloları sebebiyle hiçbir işini dürüst düzgün göremediğini dile getiren Emine Tokuç, “Beni buradan çıkarın, bu pislikten. Refah evine yatıracaklardı beni fakat hiçbir haber değil. Alsınlar beni buradan. Annem, babam öldü. Ben hiç evlenmedim. Bir ablam öldü, bir ablam var. Burada yalnız yaşıyorum. Beni yıkayan yok. Sırtım leke içinde” dedi.

“Huzur evine almaları için birisinin ölmesi gerekiyormuş”

Yürüyemeyenleri, gözleri görmeyenleri, eli ayağı tutmayanları huzur evlerine almaları gerektiğini dile getiren 77 yaşındaki Emine Tokuç, “Bakmasınlar çocuğuyla, geliniyle geçinemiyor diye parayı vereni almasınlar. Yer yokmuş rahat evinde. Bir birey ölecek de, ondan sonra beni alacaklarmış. Oradakiler ölmez, ben öleceğim. Yahu vefat muhakkak olur mu? Gittiniz arkanızdan öldüm. Ablam vaktinde huzur evine yatıralım dedi. Allah biliyor ya elim ayağım tutuyor diye istemedim. Ama o kadar değil, Allah bir tokat vurdu bana bu ayla geldim. Gözlerimden de ameliyat olmam lazım” diye konuştu.

“Bu zenginleri koyuyorlar da fakirleri neden ağlatıyorlar”

Annesinden kalan emekli maaşı ile geçimini sağlamaya çalıştığını ancak kendisi ile ilgilenen kimsesi olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini anlatan Tokuç, “Beni yayınlayın. Bu zenginleri koyuyorlar da fakirleri neden ağlatıyorlar. Tuvalet ihtiyacımı bile karşılayamıyorum. Yıkanamıyorum. Gözlerim görmediği için ocağı yakarken elimle ateşi yoklama ediyorum” dedi.

“Huzurevine alın insanları, ağlatmayın”

İki göz odalı derme çatma evinde hayatta kalma mücadelesi veren 77 yaşındaki şanssız kadın Tokuç, “Lütfen, rica ediyorum huzurevlerini çoğalın. Huzurevine alın insanları, ağlatmayın. Lütfen ne olur. Yeter ben ağladım, başkalarını da ağlatmayın” ifadelerini kullandı.

“Kabul ederse anında gereği yapılacak”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, 77 yaşındaki Emine Tokuç’un 2 ay önce bakımevi için başvurusu olduğunu fakat tek şahsiyet oda istek ettiğini belirtti. Tek kişilik oda da bekleyenler aralarında birinci sırada olduğunu belirten yetkililer, görevlilerinin kendisini denetim etmeye gideceğini ve hayati anlamda zorluk çekiyor ve kişiye özel olarak kabul ederse gereğinin hemencecik yapılarak, huzurevine naklinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Koray Ustabaşı