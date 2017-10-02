Emirgazi’den Ukrayna’ya Japon Armudu İhracatı

KONYA’nın Emirgazi İlçesi’nde yetiştirilen ‘Japon armudu’ olarak da öğrenilen Naşhi armudunun majör bir kısmı Ukrayna’ya ihracat ediliyor. Meyve bahçesi sahibi Bülent Ayhan, birkaç sene evvel 27 bin fidanın ağaç olduğunu ve yetiştirdikleri 250 ton Japon armudunun 200 tonunu Ukrayna’ya ihracat ettiklerini kalanını da iç piyasaya pazarladıklarını söyledi.

Adana’dan Konya’ın Emirgazi İlçesi’ne gelen Bülent Ayhan ve Murat Sıtkı Açıkses, 350 dekarlık bir araziye meyve bahçesi kurdu. Bahçedeki 27 bin ağacın majör bir kısmı Japon armudu olarak öğrenilen Naşhi armudu, bir kısmında ise elma yetiştiriliyor. Bahçede yetiştirilen armudun tamamına yakını Ukrayna’ya ihracat ediliyor. Bahçeyi birkaç sene evvel kurduklarını belirten Bülent Ayhan, ‘şöyle dedi:

“Meyve bahçesi yatırımını Emirgazi’de yapmamızın sebebi; buradaki toprakta hiçbir hastalık bulunmuyor ve meyve yetiştiriciliği için uygun bir yer. Ayrıca Adana’ya yakın olması bizim için öbür bir faktör. Burada bu sene 250 ton Japon armudu yetiştirdik. Bunun 200 tonunu kilosunu 1.5 liradan vasıtayı bir işletmeye sattık. O da Ukrayna’ya ihracat etti. Kalan kısmını da iç piyasada satışa sunduk. Yeniden bahçemizde yetişen elmayı da yeniden iç piyasada pazarladık. Armuttaki amacımız; senelik 400 ton yetiştirmek. Rusya’dan da arz var. Ancak, bahçemiz yeni olduğu içinde imal seneden seneye çoğalmaktadır.”

Emirgazi Kaymakamı Salih Çiğdem ve Emirgazi İlçe Besin, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kerim Eyilmez meyve bahçesinde analizde bulundu. Japon armudunun öbür armutlara göre değişik bir tadının olduğunu belirten Kerim Eyilmez, şunları söyledi:

“Bu armudu yediğimizde, tatlı bir tadı var. Türk damak zevkine uygun, yabancılık sürüklemiyorsunuz. Bunu ilk kez tadanlar da bu biçimde bize iletiyor. Biz bunu takribî iki- üç yıldır burada tadıyoruz, çok severek harcıyoruz. Bu armudun bir öbür özelliği de hasat edildiği anda yenilebiliyor olması. Ayrıca ambarda altı aya kadar muhafaza etme kısmetimiz var. Öbür armut çeşitleri gibi değil. Ankara armudu gibi çeşitleri hasat ettiğinizde 3-5 ay geçmeden ambarda bekletmeden yiyemiyorsunuz. Ama bu armut hasat edildiğinde de ısırarak yenilebiliyor. Tadı elma ve kavunu anımsıyor. Bu çeşit ‘Asya grubu armut’ diye geçiyor. Daha çok Asya’da Çin’de yetişiyor. Ama ülkemizde ‘Japon armudu’ olarak öğreniliyor.” – Konya