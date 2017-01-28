EMITT Fuarı'nda Kırşehir'e ödül

KIRŞEHİR (AA) – İstanbul’da 21.’si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) Kırşehir standına “En Başarılı Fuar Promosyonu” ödülü verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, türkülerin seslendirilerek, misafirlere yöresel ürünlerin ikram edildiği, hediyelik eşya, Kaman cevizi mamüllerinin satışının yapıldığı, tarihi ve kültürel değerlerin yer aldığı standa, EMITT yetkilileri tarafından “En Başarılı Fuar Promosyonu” ödülü verildi.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kırşehir’in en iyi şekilde tanıtılması için açılan standın ödüle layık görülmesinin Kırşehir adına fuarın başarılı geçtiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Geçen yıl Kırşehir standının “En Etkin Tanıtım Ödülü”ne layık görüldüğünü hatırlatan Şentürk, “Böylelikle ilimizin EMİTT’teki başarısı kanıtlanmış oldu. Burada, standımıza gelen hemşehrilerimizi ve bütün misafirleri en güzel şekilde ağırlıyoruz. Şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal tüm değerlerini fuar süresince en iyi şekilde tanıtılıyor. Standımızda ilimizi anlatan broşür, tanıtım materyalleri ve diğer görsel ögelerin dağıtılmasına önem verdik. Gurbette yaşayan hemşehrilerimizin sılaya özlemini, onlara sıcak bir ortam sunarak gidermeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.