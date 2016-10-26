Emlak Konut'tan “Temaşehir Konya” Projesi

KONYA (AA) – Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, insanlara sadece içinde yaşayacakları bir ev değil sosyal olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yaşam alanları üretmeyi önemsediklerini söyledi.

Kurum, Konya’da bir otelde düzenlenen “Temaşehir Konya” Projesi’nin tanıtımında, Emlak Konut’un getirdiği kaliteli konut projesi anlayışını Konya’ya taşımanın, öncelikleri olduğunu söyledi.

Merkez Meram ilçesinde bir konut projesini hayata geçirmeye karar verdiklerini anlatan Kurum, projede bölgede eksikliğini hissettikleri okul, cami, bağlantı yolları ve donatı alanları gibi altyapı yatırımlarının yer alacağını dile getirdi.

Projeleri geliştirirken bölge insanının ve yatırımcı hedef kitlesinin beklentilerini göz önünde bulundurduklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

“İhtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmaya özen gösteriyoruz. İnsanlara sadece içinde yaşayacakları bir ev değil sosyal olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yaşam alanları üretmeyi önemsiyoruz. Konya pek çok alanda olduğu gibi konut sektöründe de ülkemizin en canlı şehirleri arasında yer alıyor. 2015 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 290 bin konut satılmış. Bunlardan yaklaşık 31 bini Konya’da satılmıştır. Bu yıl eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde satılan 936 bin konutun yaklaşık 22 bini Konya’da satılmış durumda. 15 Temmuz sonrası tüm projelerimiz kapsamında yapmış olduğumuz kampanya neticesinde oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Bu kapsamda Temaşehir Konya projesinde de lansman öncesi satışlar yaptık. Projede çok kısa süre içerisinde kampanya kapsamındaki konutların satışı tamamlandı ve oldukça yüksek satış performansına ulaştık.”

Kurum, projeye gelir paylaşım modeli ile TORKAM İnşaat’ın 700 milyon lira yatırım yaptığını bildirdi.

– “Yeni bir şehir konseptinin temellerini atıyoruz”

TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli de bugüne dek İstanbul’dan Kırklareli’ne, Çanakkale’den Bulgaristan’a kadar birçok noktada markalı konut projelerine imza attıklarını vurguladı.

Anadolu şehirlerine yatırım yapmaktan memnuniyet duyduklarını anlatan Dereli, “Konya’ya 700 milyon liralık yatırım ile projemizi kazandırıyoruz. Kent merkezinde yeni bir şehir konseptinin temellerini atıyoruz.” diye konuştu.

Temaşehir Konya’nın iki etabında toplam 740 daire bulunduğu belirtildi. Yüksek yatırım potansiyeline sahip Temaşehir Konya projesinin ikinci etabında fiyatların lansman dönemine özel 324 bin liradan satışa çıkacağı bildirildi.

Temaşehir Konya’da yer altı otoparkından dairelere asansörle erişilebildiği, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve 6+1’den oluşan 5 tip konut seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Projede yer alan dairelerin 120 metrekare ile 386 metrekare arasında değişiklik gösterdiği, ödüllü iç mimarların görev aldığı projenin 5+1 ve 6+1 tip konutların içinde Türk hamamının da yer aldığı kaydedildi.