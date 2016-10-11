Emlakçı kadın, benzinlikte tabancayla kendini vurdu

Konya’da psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen emlakçı bir bayan, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonradan pompaların yanına tabancayla kendini göğsünden vurarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, merkez Karatay ilçesi Ankara Yolunda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. iddiaya göre, Ankara’da gayrimenkul danışmanlığı yapan bir çocuk annesi G.O. (29), kocasından ayrıldığı için ruhsal bunalıma girdi. Çocuğunu Ankara’da bir yakınının yanına bıraktıktan sonra sözde, Konya’ya başka bir yakınını ziyarete gelen G.O., şehir girişinde yakacak almak için bir mazot istasyonuna girdi. 50 liralık yakıt aldıktan sonra pompaların yanında tabancayla göğsüne alev eden genç kadın, ağır yaralandı. Silah sesini duyarak dışarıya çıkan benzinlik çalışanları, kadını kanlar içerisinde yerde görür görmez 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verdi. Zarar Görmüş bayan, olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan G.O.’nun yaşamsal tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonradan polis, otomobilde detaylı şekilde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda kadının çantasından ikinci bir silah çıktığı onun da kuru sıkı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.