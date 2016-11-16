Emniyet Genel Müdürlüğünden KHK açıklaması

Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “667 sayılı Doğaüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinde zikredilen ve ulusal güvenliğe korkutma oluşturduğu saptama edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı ya da irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan, ancak durumu her tarafta değerlendirilen 3 bin 181 Güvenlik Teşkilatı mensubu görevine iade edilmiş, benzer kapsamda 2 bin 205 Güvenlik Teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Musa Erdoğan