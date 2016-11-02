Emniyet Genel Müdürlüğünden KHK açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “31 Ekim 2016 tarihli bir takım internet sitelerinde ve sosyal ağ ortamında bulunan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle 1 sene ve üstünde hapis cezası alan Milletvekillerine ve Bakanlara bundan böyle silah ruhsatı verilmeyeceğine dair haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bir yıldan fazla hapis cezasına hükümlü olanların tabanca ruhsatı alamayacağına ilişkin hüküm, 1981 yılından itibaren 6136 sayılı Kanunla yürürlükte yer alan ve yalnızca bakanlarımız ile milletvekillerimize değil bütün vatandaşlarımıza şamil bir düzenlemedir. 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile laf konusu hükümde herhangi bir değişim yapılmamıştır” denildi.

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemeler ise şu şekilde açıklandı:

“Tabanca ruhsatı veriliş sebepleri ortadan kalktığı halde bu durumunu ruhsat veren makama 6 ay içerisinde bildirmeyen kişiler ile ruhsat süresinin bitiminden daha sonra 6 ay içinde ruhsatını yeniletmeyenlere 3 bin TL idari para cezası karşılığında her yerde silah ruhsatı alma imkanı tanınmıştır. 6136 sayılı Kanunda sayılı suçlardan nedeniyle 6 ay ve üzerinde hapis cezası alanlar ibaresi çıkarılarak bu kapsamda olan kişilere de silah ruhsatı alma imkanı getirilmiştir. Emniyet Korucularına harçsız tabanca taşıma ya da bulundurma ruhsatı alma hakkı tanınmıştır.”

Musa Erdoğan