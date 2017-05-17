Emniyet Genel Müdürlüğünden sürücülere kritik uyarı

Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya kadar, protokol dahilinde; araçların otoyollarda antre yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası aralarında kat etmiş olduğu uzaklık ve zaman bilgilerinden araçların ortalama hızlarının saptama edilerek yasada belirtilen sürat limitlerini aşan araçların kayıt plakalarına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uygulama edilmesi muhtemel olacak.

“1 TEMMUZ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLANACAK”

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan bu sistemle; sürücülerin otoyollarda kullandıkları araç sınıflarına bilinen hız limitleri üstünde vasıta kullanmaları ve bu nedenle gerçekleşen kazaların sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek, fazla hıza tabi yüksek yakacak sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü rahatlatmak amaçlandığı kaydedildi. Sistem Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydınlatılmış, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında aynı zamanlı olarak 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak.

Uğur Kan Yüksek