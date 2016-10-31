Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni

ESKİŞEHİR (AA) – Polis Baş Müfettişliği’ne atanan Eskişehir Emniyet Müdürü Mustafa Şahin, görevini Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç’e devretti.

Eskişehir eski Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Şahin, görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

Şahin, 3 sene 3 ay görev yaptığı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevinin fiilen çalıştığı en uzun 2’nci il olduğunu ifade ederek, “Devlet memuru olduğumuz için devletimiz nerede görev verirse önce gittiğimiz yeri anlamak, algılamak ve akabinde oradaki hizmet kalitesini arttırmak görevimizdir. Gözüm arkada değil. Çok yakından tanıdığımız değerli bir müdürümüz Eskişehir’e Emniyet Müdürü oldu. Hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum.” dedi.

Görevi devralan Engin Dinç de Eskişehir’de görev almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Mustafa bey burada çok güzel işler yaptı. Bizler de taş üstüne taş koyarak, emniyet anlamında daha iyi seviyelere gelme noktasında elimizden geleni yapmak adına hazır bir vaziyette geldik. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.