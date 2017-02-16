Emniyet müdürlüğünden dolandırıcılara karşı uyarı

ANKARA (AA) – Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, telefonda kendini polis, savcı, asker olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Emniyetten vatandaşlara atılan mesajda, “Telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı diyerek altın veya para isteyenlere inanmayın” denildi.

Vatandaşlardan böyle bir durumla karşılaşıldığında 155’i aramaları veya en yakın kolluk kuvvetine başvurmaları da istendi.

Emniyet müdürlüğü yetkilileri, banka önlerinde halkı uyarmak ve bilgilendirmek üzere de ilçede bulunan tüm bankamatikleri uyarıcı yazılar astıklarını belirttiler.