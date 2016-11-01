Emniyet Müdürü Çalışkan Meclis Araştırma Komisyonuna bilgi verdi

Meclis Araştırma Komisyonunu bilgilendiren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Işine Düşkün, kayda değer bilgiler verdi. Işine Düşkün “Vatan Caddesi’nde tanktan bir yarbay aldık. 104 darbecinin haberleştiği yarbaya ait olan Whatsapp’ı ele geçirdik. Burada Gelibolu’dan, Çorlu’dan yardım istediklerini, helikopterden ve uçaklardan ateş etmelerini istediklerini gördük. Bu Whatsapp’ı ele geçirmemiz işimizi kolaylaştırdı” dedi.

O gece yaşananları komisyona anlatan Işine Düşkün “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘kuleyi ne değin sürede boşaltırsınız’ dediğinde, ben ‘10-15 dakikada’ dedim. Şimdi sorsa 1 saat derim. O ortamdan dolayı 10-15 dakika dedim ama inanın enkaz bir şekilde 10-15 dakika içinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız ile bir kaç kez görüştük fakat havalimanı ile ilgili kısımda kuleyi sordu. ‘Kule işgal aşağıda Sayın Cumhurbaşkanım’ dedim. ‘Ne kadar sürede ele geçirebilirsiniz’ dedi, ‘10-15 dakika’ dedim fakat bunu şunun için söyledim, fiziken fazla mümkün bir şey yok. 10-15 dakika içinde dönmeyi nasip etti Allah bize. Cumhurbaşkanımız havada olduğunu bize söylemedi. Ben Cumhurbaşkanımızın İstanbul’a geleceğini bilmiyordum. O anda havadaymış. ‘Kule fazla manâlı’ deyince bunu yorumlayabiliyorsunuz” diye konuştu.

İstanbul’da 26 noktada 99 kişinin şehit olduğunu kaydeden Işine Düşkün, 6 tane polis memurunun şehit olduğunu belirtti. Çalışkan, helikopter pilotu 3 polisin o gece helikopter kullanmakta bocalama ettiklerini ifade ederek, pilotlarla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

15 Temmuz akşamı 21.30 civarında DEAŞ operasyonu için toplantı halinde olduklarını bildiren Işine Düşkün, “Adres sayısı fazlaydı, birazcık daha önemli duyumlar vardı. Şöyle hoş bir rastlantı oldu. Bin küsur tane polisimiz o işlem için hazırdı. İstesek hazırlayamazdık o lahza için. Tekrar bizim 15 günde bir yaptığımız ‘Yeditepe Kolaylık’ isminde bir uygulamanız var. Bu uygulamamızda 5 bin polis çalışıyor. O gün ‘Yeditepe Kolaylık’un günüydü. 5 bin de böylece polisimiz hazırdı. Planlı olsa şayet bunları sağlayamayabiliriz. Normal görevini yapan polislerimizle birlikte yarı bu işe hazır gibi yeterli polis sayımız vardı. O operasyonu darbeden bir hafta 10 gün sonradan parça parça yaptık. Bir zayiat ya da bıkkınlık olmadı. Ele geçirilen önemli şeyler de oldu” biçiminde konuştu.

Uğur Kan Yüksek