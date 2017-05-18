Emniyet Müdürü Çorumlu muhtarlarla bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, kentteki muhtarlarla bir araya gelerek yapılan çalışmaları anlattı.

Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Çorumlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren uyuşturucu ve FETÖ operasyonlarına yoğunlaştıklarını söyledi.

Kentteki asayişi de aksatmadıklarını ancak önceliklerini bu yöne verdiklerini anlatan Çorumlu, “Göreve geleli 6 ay oldu. 2016 yılı ilk 5 ayında 17 kişi uyuşturucudan işlem görmüş. Bizim dönemimizde ise 48 kişiye işlem yaptık. Yani 4 katına çıkardık. Biz Kırıkkale’mizde uyuşturucuyu bitirme noktasına getirdik. Hala da çalışmalarımız devam ediyor. FETÖ konusunda da çok iyi operasyonlar yaptık ve yapıyoruz. İlimizde ve ülkemizde terör operasyonları devam ediyor. Bu konularda sizden yardım bekliyoruz.” dedi.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Çorumlu, “Vatandaşlarımızın güvenliği için teyakkuz halindeyiz. Sizlerle toplandık, sizin dilek, isteklerinizi ve taleplerinizi alacağız. Değerlendirerek çalışmalarımızı o yönde yoğunlaştıracağız.” diye konuştu.