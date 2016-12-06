Emniyet uyardı! Sosyal medya kullanıcıları dikkat…

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kadar, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Takviye Programı (ÇOGEP) bünyesinde yürütülen ‘Gelecekten Umutluyum’ Projesi dahilinde, öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı hakkında Konferansı verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kadar Tekirdağ Süleymanpaşa Zübeyde Bayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda lise öğrencileri, güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirilerek siber despotluk, sosyal medyada paylaşılan veriler konusunda da uyarıldı. İl Güvenlik Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından bahşedilen konferansta sosyal medyayı kullananların, o alanı kendi evi gibi düşünmesi gerektiği belirtildi.

“Evinizin kapısını ardına kadar açık bırakır mısınız?”

İl Güvenlik Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri göre konferansta yapılan bilgilerde, “İnternet dediğimiz yer, iyinin kötünün her şeyin bir arada olduğu yer. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. İnternet dünyaya açılan özgür penceresi, o halde evinizin kapısını sonuna kadar açık bırakır mısınız? ya da her gördüğünüz açık pencereden o evde neler oluyor deyip kafanızı dayayıp bakar mısınız? Ama ne hikmetse internette bu böyle değildir. İnternette bu konularda çok rahatız. Özellikle Facebook’ta bakıyoruz herkesin kapısı ardında dek açık. Sosyal paylaşım sitelerini eviniz gibi düşünürseniz. Evinizin kapsını sonuna kadar açık bırakıyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

“Kolay paylaşıyorsunuz ama onu internetten silmek fazla baskı bir olay”

Öğrencileri siber zorbalık konusunda da uyaran ekipler, “Siber zorbalıktan kurtulmanın en hoş en esas yolu, bütün iletişim kanallarını bir anda kesip, bir büyüğünüze olayı bildirmeniz gerekir. Yetmediyse, bize, emniyete, savcılığa bütün birimlere başvurabilirsiniz. Tanımadığımız insanlarla en yakın arkadaşlarımız gibi sohbet edebiliyoruz. Baskı, nefret, ırkçılık internette bilhassa DEAŞ, PKK gibi terör örgütleri kendilerine eleman sağlamak için interneti kullanıyorlar. İnternette gezinirken, bu gibi şeylere çok dikkat edelim. Doğrusu paylaşmak güzeldir değil mi paylaşınca bir hoş beğeni de alıyoruz hoşumuza da gidiyor. Ama internette paylaştığımız her türlü bilgiyi gerçekte silinmeden kalabiliyor. Siz fazla kolay paylaşıyorsunuz fakat onu internetten silmek çok zor bir olay. Diyelim oysa ben bir fotoğraf paylaştım ve fotoğrafa fazlada dikkat etmedim. O anda Aycan o fotoğrafı çok beğendi ve kendi bilgisayarına indirdi. Ben bir dakika içerisinden baktım fakat fotoğrafta beğenemediğim bir şey var ve o fotoğrafı sildim. O fotoğraf ne değin benim olsa da Aycan o fotoğrafı paylaştığı gibi Aycan’ın 2 bin arkadaşı o fotoğrafı görebilir. Bunları silmek muhtemel mü?” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından bahşedilen konferansı kimi öğrenciler can kulağıyla dinlerken, kimi öğrencilerin de elinden telefon düşmedi. Konferansın sonunda polis ekipleri, öğrencilere ve okulun futsal takımına çeşitli armağan dağıttı.

Halil Dağ