Emniyete araç desteği

KIRIKKALE (AA) – Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, 8 otomobil ve 3 motosiklet olmak üzere 11 aracın geldiğini söyledi.

Araçlar için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Çorumlu, “Emniyet olarak araç filomuzu güçlendirdik. Bundan sonra daha hızlı şekilde olaylara müdahalede bulunacağız. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Çorumlu, şöyle devam etti:

“Üç ay önce emniyet müdürü olarak geldiğimizde de ilk önceliğimiz FETÖ ve uyuşturucu demiştik. FETÖ ve uyuşturucu aynıdır. İkisi de milletimizi uyuşturuyor. İnşallah halkımızın desteğiyle bu FETÖ’yü Kırıkkale’den temizleyeceğiz. Halkımızdan isteğimiz böyle kişileri ihbar etmeleri. Her ihbar değerlendiriliyor. Bunlarda bizim tavizimiz yok.”

Öte yandan Kırıkkale’de bir parkta çok sayıda güvercinin telef olması üzerine başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çorumlu, zanlının yakalanarak adli mercilere gönderildiğini kaydetti.