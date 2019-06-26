Emniyette koordinasyon toplantısı

ANKARA (AA) – Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya toplantıda, Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Trafik denetimleri ve trafik çekicileri konusuna da değinen Uzunkaya, vatandaşların mağduriyetini önlemek için çekicilere ilişkin düzenleme yapılması talimatı verdi.

Trafik kazalarının azalması konusunda oldukça olumlu bir süreç izlendiğini belirten Uzunkaya, "Üst düzeyde başarı yakalamışken yaz döneminde tarım alanlarındaki göçmenleri de kontrol altında tutarsak olumlu sonuçlar alabiliriz. Kararlı mücadelemizi devam ettirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Uzunkaya, uyuşturucuya bağlı ölümlerde yüzde 30 azalma olduğunu vurgulayarak, uyuşturucuyla mücadelenin aynı kararlılıkla 2019'da da devam edeceğini bildirdi.

Terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere de değinen Uzunkaya, FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi. Uzunkaya, bu doğrultuda da terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemlerden bahsetti.

Her alanda özveriyle görev yapan personele teşekkür eden Uzunkaya, ayrıca 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde başarılı şekilde görev alan tüm personele de teşekkürlerini sundu.

Genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantıya, il emniyet müdürleri de video konferansla dahil oldu.