SİVAS (AA) – Sivas’ta Temel Sağlık Hizmetlerinde Emzirme Sorunları ve Yaklaşımlar Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyum, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Laktasyon Derneğince Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, programda yaptığı konuşmada, bu gibi faaliyetlerin sürekli yapılması gerektiğini söyledi.

Bu etkinliklerin her zaman destekçisi olacaklarını dile getiren Yıldız, “Anne sütü önemli ve bütün çocuklar anne sütüyle beslenmeli.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da bebeklerin ve çocukların sağlığı açısından yeteri kadar emzirilmesi gerektiğini belirterek, “Sivas Belediyesi olarak bu konuda yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız.” açıklamasında bulundu.

Laktasyon Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burcu Yurtsal da anne sütünün önemini anlattı.

Katkı sunanlara teşekkür belgesi verildi.

Konuşmaların ardından Sivas Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam yönetimindeki sempozyuma geçildi.