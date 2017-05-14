En acı Anneler Günü

Dün Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiinde meydana gelen midibüs kazasında, Buca ilçesinden Anneler Günü gezisi için yola meydana çıkan çoğunluğu bayan 24 birey hayatını kaybetti, ikisi ağır 10 kişi yaralandı. Türkiye’yi yasa boğan trafik kazasında hayatlarını kaybeden Kemal Yetim, Nesrin Öksüz ve Fatma Sevindik için Yaylacık Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti, CHP ve MHP’li milletvekilleri, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve mahalleliler katıldı. Gözyaşlarının su baskını olduğu cenaze töreninde, Fatma Sevindik’in tek torunu Yaman, babaannesinin tabutuna her şeyden habersiz sarılırken, Kemal Öksüz ve Nesrin Yetim’ün 40 takvim evli oldukları öğrenildi. Camiye sığmayan vatandaşların, sokakta namaz kıldı. Kılıçdaroğlu, cenazelere omuz verdi. Cenaze töreninin ardından Öksüz çiftinin cenazesi toprağa verilmek üzere Gökdere mezarlığına, Sevindik’in cenazesi ise Kanyaklar mezarlığına gönderildi.

öte taraftan bugün Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazını müteakip; Mükerrem Salcan, Mübeccel Dedeoğlu, Ayşe Nur Namlıarkan, Ayşe Kolcu, Hatice Güllü, Serpil Kaldırımcı ve Selda Altay için cenaze töreni düzenlenirken, Cemile Sönmez için de ikindi namazında aynı camide tören düzenlenecek. Melisa Şele için öğle namazını müteakip Kadifekale Camii’nde, midibüsün şoförü Hediye Sertbaş için öğle namazını müteakip Kaynaklar Merkez Camii’nde, Habil Güler için öğle namazını müteakip Yeşil Camii’de, Gülizar Kılıç için öğle namazını müteakip Karabağlar Uzundere Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Turun organizatörü Nazlı Ceylan ikindi namazını müteakip Kurtuluş Camii’nde, Kemal Öksüz, Nesrin Kimsesiz ve Fatma Sevindik ikindi namazını müteakip Yaylacık Camii’nde, Zeynep Yetim ikindi namazını müteakip Yeşil Camii’nde, Münire Güler ikindi namazını müteakip Bornova Kavalıdere Camii’nde düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlandı. Leyla Konakçı ve Fermudiye Ay’ın cenaze törenleri yarın öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camii’nde olacak. Leman Kılıç için yarın öğlen namazını müteakip Buca Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Sultan Karabağ’ın cenazesi, Çiğli Devlet Hastanesi’nde düzenlenecek törenin peşinde Adıyaman’a, Zübeyde Çalık’ın cenazesi Ankara Polatlı Camii’ne ve Feray Akın’ın cenazesi ise Çanakkale’ye gönderilecek.

Ceren Atmaca – Atakan Neşelendirici – Halil Karahan – Mihrap Düzöz – Sinan Yeniçeri