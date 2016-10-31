En acı ziyaret

OHAL kararnamesiyle kapatılarak önce Hazineye daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen, Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan Özel Burç Çukurova İlkokul/Ortaokulu bünyesinde bulunan anaokuluna, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında FETÖ mensupları tarafından Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki eğitim tesislerine yapılan hava saldırısında şehit olan polis memuru Sevda Güngör’ün (27) ismi verildi.

Isim değişikliği haberi, okulun müdürü ve öğretmenleri tarafından şehit polis memuru Sevda Güngör’ün, Çukurova ilçesindeki Çatalan Mahallesi’nde yaşayan annesi Nural (57) ve babası Mehmet Güngör’e (64) verildi.

bu vesileyle, mektep yönetimi aileden alınan şehit Sevda Güngör’ün kepi, polis üniforması ve fotoğrafıyla anaokulunun girişinde “şehitlik köşesi” oluşturdu. Haberi duyunca buruk bir sevinç yaşamış şehidin anne ve babası, kızlarının isminin verildiği okulu ziyaret etti. Şehit anne ve babası, şehitlik köşesinde kızlarının üniforması ve fotoğrafını görür görmez gözyaşlarına boğuldu. Anne Nural Güngör, “Ne söyleyeceğimi bilmiyorum bunu yapanların Allah belasını versin. Herkes ettiğinin cezasını çeksin başka da bir şey demiyorum. Kızımın ismi okula verildiği için fazla memnunum kibir duyuyorum herkesten Allah razı olsun” diyerek gözyaşı döktü.

Baba Mehmet Güngör’de şehvetli anlar yaşayarak, “Kelimeler boğazıma düğümleniyor, ilk kez vatanımız sağolsun. Kızımızın ismi okula verildi fazla gururluyuz mutluyuz, ismi yaşayacak çok seviniyoruz” dedi.

Adana İl Ulusal Eğitim Müdür Yardımcısı Beyali Özli, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Demirci, Seyhan İlçe Şube Müdürü Neslihan Küçükdoğan, Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Doğan, Şehit Sevda Güngör Anaokul Müdürü Açlık Eltut, tarafından elleri öpülerek karşılanan şehit anne ve babasına şehit polis memuru Sevda Güngör’ün çerçeveli fotoğrafı hediye edildi. Fotoğrafı alınca duygu dolu anlar yaşamış şehit anne ve babası daha sonra sınıfları gezerek çocuklarla bir araya geldi.

Nural-Mehmet Güngör çifti, çocukların üzerindeki Şehit Sevda Güngör Anaokulu yazar mektep üniformasını görür görmez duygulandı. Anne Nural Güngör, “Kızım da çocukları çok severdi” diyerek çocukları sevdi.

Ziyaret sonunda şehitler için dua okundu.

Fatih Keçe