En çok öğrenci yurtları şikayet edilmiş

ESKİŞEHİR (AA) – Merkezi Eskişehir’de bulunan Tüketici Destek Derneği (TÜKDES) Çözüm Merkezi’ne 2016 yılında en fazla öğrenci yurtlarına yönelik şikayetler nedeniyle başvuruda bulunulduğu bildirildi.

TÜKDES Çözüm Merkezi Başkanı Merve Sevim Özcan, TÜKDES Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılında derneğin çözüm merkezine iletilen şikayetin en fazla öğrenci yurtlarında verilen ayıplı hizmete yönelik olduğunu kaydetti.

Tüketicilerin çok fazla sıkıntı yaşadığı öğrenci yurtlarındaki başvuruların, genel başvuruların yüzde 25’ini oluşturduğunu ifade eden Özcan, “Yapılan başvuruların yüzde 13’ü elektrik şirketinden talep edilecek olan kayıp kaçak bedelleri ve yüzde 10’u iş yeri dışında kurulan sözleşmelerden cayma hakkının nasıl kullanılacağına yönelik sorulardan oluşmakta. Çözüm merkezine, devre tatil sözleşmeleri, ayıplı mal sebebiyle sözleşmenin feshi ile ilgili sorular da yönetildi.” diye konuştu.

Özcan, haksız uygulamaların azaltılması için tüketicilere haklarını arama çağrısında bulundu.