En güzel ve en yeni cuma mesajları, smsleri ve Cuma günü sözleri | 12 Mayıs 2017 cuma günü

En güzel cuma mesajları haberimizde. 12 Mayıs 2017 cuma gününe özel en hoş, en kısa ve anlamlı cuma mesajlarını sizler için derledik. Bilhassa sosyal ağ hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz ve sevdiklerinize SMS ile gönderebileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Cumanız kutsal olsun.

Cumanın özelliği nedir? Niye kıymetlidir?

1- Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir. Cuma gününde şu beş nitelik vardır: 1- Hazret-i Âdem o gün yaratıldı. 2- O gün yeryüzüne indirildi. 3- O gün vefat etti. 4- O günde böylece bir lahza vardır ki, günah ya da akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir. 5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ama, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.)

Cuma gününün önemi nedir?

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Özellikle Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır!

İŞTE EN HOŞ CUMA MESAJLARI

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

-Ettiğin her dua derdine derman, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne rahatlık, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Uğurlu cumalar dilerim.

-Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

-Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu bakmak için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız kutsal oIsun.

-ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

-Ey rabbim; isteksizce verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Şanslı cumalar…

-Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Uğurlu Cumalar…

-Bütün din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

-Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, şanslı Cumalar…

-Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O zaman, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana dek olan vakit içindedir. Dualarınız kabul olsun… Hayırlı Cumalar… (Müslim, Cum`a 16. Hem bk. Ebû Dâvûd, Salât 202; Nesâî, Cum`a 45.)

-Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine içten gelen Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en fazla sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

-Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi değil etmeye uğraş sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

-Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Hayırlı Cumalar Dilerim.

-Ey Insanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tevbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar

-Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Şanslı bereketli cumalar dilerim.

-Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız kutsal olsun.

-MakbuI, dua ve tövbeIerimizi kabuI, sağIığımızı daim, kazancımızı bereketIi, kaIpIerimizi ve evIerimizi huzurIa doIdursun İnşaIIah. HayırIı CumaIar…

-Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.

-AIIah’ın seIamı rahmeti, bereketi üzerimize oIsun! Günümüz aydın Cumamız kutsal oIsun! HayırIı CumaIar.

-AIIah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…

-Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenIerden, sevmeyi biIenIerden, Ya Rabbi Cennette gezenIerden eyIe! HayırIı CumaIar.

-ÖyIe bir dua et fakat; günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın…Şeytandan Yaradana sığın oysa nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

-Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selamlama sizlere ne hoşsunuz; sonsuz olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Bahtı Açık Cumalar.

-Mevlana diyor fakat; Dua edecek hoş bir gönlün yoksa, güzel iyi kalpli insanlardan dua iste. Uğurlu Cumalar!

-Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine deva, gönlüne iman dolsun..! Bahtı Açık Cumalar.

-Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Fena yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize sevinç ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve fakir yatırma. Amin

-Rabbim, fayda getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan fakat o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne fena sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

-Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Şanslı cumalar

-Cuma Mesajları, Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en bahtı açık kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

-Günlerin en değerlisi Cuma’dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Kutsal Olsun.

-Kutsal Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en düşük iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile devretmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

-Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın!bekliyor bizi bu dehşeti günler… tevbe edin kardeşler… Allah belki affeder. Şanslı cumalar.

-“Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri oldukça çok kabul eden ve fazla yufka yürekli olan fakat Sen”sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Bahtı Açık Cumalarr Dua ie…

-Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız kutsal olsun.

-Allahım Sen benim Rabbimsin; Senden diğer ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımıda ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayan ama Sensin. Cumamız kutlu olsun. Uğurlu Nurlu Cumalar…

-Nasıl yaşarsan o kadar ölürsün. O Kadar bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Uğurlu Cumalar!

-Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma dost olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

-Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

-Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu bakmak için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allah için. Cumanız kutsal olsun.

-İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet yok Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

-Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Bahtı Açık cumalar dilerim.

-Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

-Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Şanslı Cumalar.

-Yükü sevgi, özü saygı, gücü uzlaştırma, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.

-Yakın Olma ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah”a açıldığında akla birincil gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız. Cumanız kutsal olsun..

-Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız kutsal olsun…

-İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne dek büyük olursa olsun” derdinden büyük Allah vardır. Şanslı Cumalar.

-Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem”den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de: – Evet, duydum. Babam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem”i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan vakit içindedir.”

-Allah ‘ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize acınacak şey et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Uğurlu Cumalar.

-Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud”a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Bahtı Açık Cumalar.

-Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

-Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üzerine. Uğurlu Cumalar!

-Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

-Melekler defalarca duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız kutsal olsun.

-Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte “AFFETME” diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

-Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

-resimli cuma mesajlarıSelamun Aleykum ” Eğer Din, Ölümden önce bir işe yaramazsa, Ölümden daha sonra hiçbir işe yaramayacaktır ” Uğurlu Cumalar!

CUMA DUALARI

“Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

“Allah’ım! Menfaat vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, refah bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani)

“Lanetlik şeytandan Yüce Allah’a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında miktar ve sınır¬sız derecede cömerttir.”

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır oysa; “Fiilen Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’ na gönülden teslim olun.”

Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)

CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ

1 – Gusül abdesti

2 – Pak ve güzel elbiseler giymek

3 – Aroma sürmek

4 – Dişleri misvaklamak

5 – Namaz vakti gelmeden önce cami de hazırlanmış cuma namazını beklemek

6 – Kehf suresini okumak

7 – Aralıksız duâ etmek

8 – Sürekli Peygambere salavat getirmek