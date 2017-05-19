En güzel ve en yeni cuma mesajları, smsleri ve Cuma günü sözleri | 19 Mayıs 2017 cuma günü

En güzel cuma mesajları haberimizde. 19 Mayıs 2017 cuma gününe özel en güzel, en kısa ve manalı cuma mesajlarını sizler için derledik. Özellikle sosyal ağ hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz ve sevdiklerinize SMS ile gönderebileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Cumanız mübarek olsun.

Cumanın özelliği nedir? Niye kıymetlidir?

1- Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir. Cuma gününde şu beş nitelik vardır: 1- Hazret-i Âdem o gün yaratıldı. 2- O gün yeryüzüne indirildi. 3- O gün vefat etti. 4- O günde öyle bir lahza vardır fakat, günah ya da akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir. 5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur fakat, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.)

Cuma gününün önemi nedir?

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır!

İŞTE EN HOŞ CUMA MESAJLARI

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydınlatılmış Cumamız Kutsal Olsun! Uğurlu Cumalar.

-Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne refah, ailene ve sevdiklerine rahat getirsin. Uğurlu cumalar dilerim.

-Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Yargı yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

-Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu bakmak için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.

-ÖyIe bir dua et ancak günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

-Ey rabbim; isteksiz olarak verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

-Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’lahza ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşe saçan olsun. Uğurlu Cumalar…

-Bütün din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

-Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, bahtı açık Cumalar…

-Cuma günü duaların kabul edildiği süre hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana dek olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun… Uğurlu Cumalar… (Müslim, Cum`a 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 202; Nesâî, Cum`a 45.)

-Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine candan Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en fazla sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

-Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye uğraş sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Uğurlu Cumalar

-Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Bahtı Açık Cumalar Dilerim.

-Ey Ademoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tevbe edin kardeşler Allah affeder..Bahtı Açık Cumalar

-Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabahleyin ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Bahtı Açık verimli cumalar dilerim.

-Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız kutsal olsun.

-MakbuI, dua ve tövbeIerimizi kabuI, sağIığımızı daim, kazancımızı bereketIi, kaIpIerimizi ve evIerimizi huzurIa doIdursun İnşaIIah. HayırIı CumaIar…

-Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.

-AIIah’ın seIamı rahmeti, bereketi üzerimize oIsun! Günümüz kültürlü Cumamız kutsal oIsun! HayırIı CumaIar.

-AIIah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…

-Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenIerden, sevmeyi biIenIerden, Ya Rabbi Cennette gezenIerden eyIe! HayırIı CumaIar.

-ÖyIe bir dua et oysa; günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın…Şeytandan Yaradana sığın oysa nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

-Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selamlama sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

-Mevlana diyor fakat; Dua edecek hoş bir gönlün yoksa, hoş yürekli insanlardan dua iste. Bahtı Açık Cumalar!

-Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Uğurlu Cumalar.

-Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve fakir yatırma. Amin

-Rabbim, fayda getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ancak o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne fena sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, mezar azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

-Ey Rabbim! Dinimizden nedeniyle bizi zillete düşürmeye mücadele sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

-Cuma Mesajları, Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en şanslı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

-Günlerin en değerlisi Cuma’dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Kutsal Olsun.

-Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, öteki günlerde yapılanların, asgari iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

-Ey halk müziği! gaflet uykusundan uyanın!bekliyor bizi bu dehşeti günler… tevbe edin kardeşler… Allah olur ya affeder. Bahtı Açık cumalar.

-“Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri bol miktarda kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen”sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Bahtı Açık Cumalarr Dua ie…

-Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

-Allahım Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımıda ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayan oysa Sensin. Cumamız kutlu olsun. Şanslı Nurlu Cumalar…

-Nasıl yaşarsan böylece ölürsün. Pek bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Uğurlu Cumalar!

-Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

-Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en hoş, en dürüst müminin bayramıdır böyle zamanlar. en hoş günün cuma bayramın olsun.

-Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu bakmak için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allah için. Cumanız kutsal olsun.

-İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet yok Şükredenlerden eylesin. (Amin) Şanslı Cumalar.

-Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan sevinç denen o en güzel duygu sizle olsun. Uğurlu cumalar dilerim.

-Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff Eyle! Dua İle Bahtı Açık Cumalar…

-Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

-Yükü sevgi, özü hürmet, gücü barıştırma, süsü tutku olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.

-Yakın Olma ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah”a açıldığında akla birincil gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun..

-Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla kutsal oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…

-İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun” derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

-Cuma günü duaların kabul edildiği vakit hakkında babanın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem”den bir hadis söylenti ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de: – Evet, duydum. Babam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem”i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O zaman, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana dek olan zaman içindedir.”

-Allah ‘ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize acıma et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Bahtı Açık Cumalar.

-Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud”a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Bahtı Açık Cumalar.

-Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Bahtı Açık Cumalar.

-Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Şanslı Cumalar!

-Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

-Melekler defalarca duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız kutsal olsun.

-Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte “BAĞIŞLAMA” diyerek sığındım rahmetine. Şanslı Cumalar.

-Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Şanslı Cumalar…

-resimli cuma mesajlarıSelamun Aleykum ” Eğer Din, Ölümden önce bir işe yaramazsa, Ölümden daha sonra hiçbir işe yaramayacaktır ” Hayırlı Cumalar!

CUMA DUALARI

“Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve vefat fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

“Allah’ım! Menfaat vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, rahatlık bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani)

“Lanetlik şeytandan Ulu Allah’a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü aşağı miktar ve hudut¬sız derecede cömerttir.”

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ama; “Sahiden Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selamlama edin, O’ na gönülden teslim olun.”

Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)

CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ

1 – Gusül abdesti

2 – Pak ve hoş elbiseler giymek

3 – Güzel Koku sürmek

4 – Dişleri misvaklamak

5 – Namaz vakti gelmeden önce cami de hazır cuma namazını ummak

6 – Kehf suresini okumak

7 – Sürekli duâ etmek

8 – Aralıksız Peygambere salavat getirmek