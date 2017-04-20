En güzel ve en yeni cuma mesajları, smsleri ve Cuma günü sözleri (21 Nisan 2017 cuma günü)

En güzel cuma mesajları haberimizde. 21 Nisan 2017 cuma gününe özel en hoş, en kısa ve manalı cuma mesajlarını sizler için derledik. Özellikle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz ve sevdiklerinize SMS ile gönderebileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Cumanız kutsal olsun.

Cumanın özelliği nedir? Niye kıymetlidir?

1- Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir. Cuma gününde şu beş özellik vardır: 1- Hazret-i Âdem o gün yaratıldı. 2- O gün yeryüzüne indirildi. 3- O gün vefat etti. 4- O günde böylece bir an vardır ancak, günah veya akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir. 5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.)

Cuma gününün önemi nedir?

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır!

İŞTE EN HOŞ CUMA MESAJLARI

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz açık fikirli Cumamız Kutsal Olsun! Uğurlu Cumalar.

-Ettiğin her dua derdine derman, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne rahat, ailene ve sevdiklerine rahatlık getirsin. Bahtı Açık cumalar dilerim.

-Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Adalet yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

-Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu bakmak için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.

-ÖyIe bir dua et ama günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

-Ey rabbim; gönülsüzce verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

-Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Bahtı Açık Cumalar…

-Tüm din kardeşlerimin Cuması kutsal olsun… Allah herkese şifa versin, bu hoş gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

-Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, uğurlu Cumalar…

-Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O zaman, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun… Bahtı Açık Cumalar… (Müslim, Cum`a 16. Hem bk. Ebû Dâvûd, Salât 202; Nesâî, Cum`a 45.)

-Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine içten gelen Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Bahtı Açık Cumalar..

-Ey Büyük Rabbim! Dinimizden nedeniyle bizi değil etmeye mücadele sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

-Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Uğurlu Cumalar Dilerim.

-Ey Insanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tevbe edin kardeşler Allah affeder..Uğurlu Cumalar

-Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabahtan ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Bahtı Açık verimli cumalar dilerim.

-Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

-MakbuI, dua ve tövbeIerimizi kabuI, sağIığımızı daim, kazancımızı bereketIi, kaIpIerimizi ve evIerimizi huzurIa doIdursun İnşaIIah. HayırIı CumaIar…

-Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir lahza vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.

-AIIah’ın seIamı rahmeti, bereketi üzerimize oIsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek oIsun! HayırIı CumaIar.

-AIIah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…

-Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenIerden, sevmeyi biIenIerden, Ya Rabbi Cennette gezenIerden eyIe! HayırIı CumaIar.

-ÖyIe bir dua et fakat; günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın…Şeytandan Yaradana sığın ancak nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

-Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selamlama sizlere ne hoşsunuz; ölümsüz olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Bahtı Açık Cumalar.

-Mevlana diyor fakat; Dua edecek güzel bir gönlün yahut, güzel iyi kalpli insanlardan dua iste. Bahtı Açık Cumalar!

-Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu kutsal günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Şanslı Cumalar.

-Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Fena yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize sevinç ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç sipariş verme. Amin

-Rabbim, fayda getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ancak o fena bir arkadaştır hıyanettenki o ne fena sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, mezar azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

-Ey Rabbim! Dinimizden nedeniyle bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

-Cuma Mesajları, Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

-Günlerin en değerlisi Cuma’dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek Olsun.

-Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile vermek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

-Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın!bekliyor bizi bu dehşeti günler… tevbe edin kardeşler… Allah şayet affeder. Bahtı Açık cumalar.

-“Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri bol miktarda kabul eden ve çok yufka yürekli olan ancak Sen”sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selamlama(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalarr Dua ie…

-Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

-Allahım Sen benim Rabbimsin; Senden diğer ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımıda ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayan fakat Sensin. Cumamız kutlu olsun. Uğurlu Nurlu Cumalar…

-Nasıl yaşarsan o kadar ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

-Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız kutsal olsun.

-Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en hoş, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en hoş günün cuma bayramın olsun.

-Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allah için. Cumanız kutsal olsun.

-İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Şanslı Cumalar.

-Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Uğurlu cumalar dilerim.

-Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff Eyle! Dua İle Bahtı Açık Cumalar…

-Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Bahtı Açık Cumalar.

-Yükü sevgi, özü hürmet, gücü barışma, süsü müsamaha olan kutsal dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.

-Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah”a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun..

-Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla kutsal oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız kutsal olsun…

-İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne değin büyük olursa olsun” derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

-Cuma günü duaların kabul edildiği vakit hakkında babanın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem”den bir hadis söylenti ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de: – Evet, duydum. Babam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem”i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O zaman, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan vakit içindedir.”

-Allah ‘ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Uğurlu Cumalar.

-Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud”a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Bahtı Açık Cumalar.

-Devasız kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Bahtı Açık Cumalar.

-Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Bahtı Açık Cumalar!

-Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

-Melekler tekrar tekrar duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız kutsal olsun.

-Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte “BAĞIŞLAMA” diyerek sığındım rahmetine. Bahtı Açık Cumalar.

-Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Bahtı Açık Cumalar…

-resimli cuma mesajlarıSelamun Aleykum ” Eğer Din, Ölümden önce bir işe yaramazsa, Ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır ” Hayırlı Cumalar!

CUMA DUALARI

“Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve vefat fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

“Allah’ım! Üstünlük vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani)

“Lanetlik şeytandan Yüce Allah’a sığınırım. O bütün varlıkları hükmü aşağıda miktar ve hudut¬sız derecede cömerttir.”

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır oysa; “Sahiden Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’ na gönülden teslim olun.”

Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)

CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ

1 – Gusül abdesti

2 – Temiz ve hoş elbiseler giymek

3 – Güzel Koku sürmek

4 – Dişleri misvaklamak

5 – Namaz vakti gelmeden önce cami de hazırlanmış cuma namazını ummak

6 – Kehf suresini okumak

7 – Kesintisiz duâ etmek

8 – Aralıksız Peygambere salavat getirmek