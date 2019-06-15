“En havalı” Babalar Günü kutlaması
ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener bir sürpriz yaparak, Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün Babalar Günü'nü gökyüzünde kutladı.
Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulu Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla antrenman uçuşu gerçekleştirdiği sırada, akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk de "Husky A-1B" uçağıyla havalandı.
Bu sırada babasıyla telsiz ile iletişime geçen Şener, "Canım babam, Babalar Günün kutlu olsun." deyip uçağıyla kendi etrafında dönerek tono yaptı. Bu durum üzerine duygulanan Ali İsmet Öztürk'ün şaşkınlığı, uçak içindeki kameraya yansıdı.
Ali İsmet Öztürk'ü, uçuşunun ardından kızları Semin Öztürk Şener ve Senan Öztürk karşıladı.
– "Babalar Günü'mün havada kutlanması heyecan vericiydi"
Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneğinin kurucu üyesi de olan Ali İsmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır gökyüzünde uçuş yaptığını ve ilk kez Babalar Günü'nün havadan kutlandığını söyledi.
Piste geldiğinde kızının antrenman uçuşunda olduğunu belirten Öztürk, "Ben de uçağımla havalandım. Bana sürpriz yapan kızım, Babalar Günü'mü havada kutladı. Bunun üzerine şaşırdım ve çok mutlu oldum. İlk kez böyle bir şey oldu. Babalar Günü'mün havada kutlanması çok heyecan vericiydi." diye konuştu.
Semin Öztürk Şener ise babasıyla farklı bir anısının olması için böyle bir sürpriz yaptığını anlattı.
Babasının mutlu olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Şener, "Babam akrobasi pilotu olmamda öncüdür. Baba-kız ilişkisinin yanında biz meslektaşız. Bu düşünceler eşliğinde babamla özel bir anımız olması için Babalar Günü'nü havada kutladım." dedi.
Ali İsmet Öztürk'ün, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkanı olan kızı Senan Öztürk de başarılı bir akrobasi pilotunun kızı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Öztürk, kardeşinin babasına yaptığı sürprizin ise kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, başta babası olmak üzere tüm babaların bu özel gününü kutladığını sözlerine ekledi.
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