En ilginç koleksiyoner

Türkiye’de bu işi yapan iki kişiden biri olan Ali Satı, 5 yıl önce götürdüğü tamircide aracının aynasını istediği gibi yaptıramayınca ikinci el araba aynası toplamaya başladı.

Bu koşul öyle bir hal aldı fakat kaporta ustası olan Ali Satı, mesleğini bırakıp, ikinci el vasıta aynasını toplamaya başladı. Türkiye’nin her yerinden topladığı ikinci el aynalarla koleksiyon yapan Satı’nın elinde dünya da üretilen bütün otomobillerin aynası mevcut.

Araç aynalarının yüzde 80’inin yurt haricen üretildiğini açıklayan Ali Satı, “Ben ikinci el aynaları toplayarak ülkemizin parasının dışarıda gitmesini minik de olsa engel oluyorum. Çünkü otomobil aynalarının yüzde 80’i yurt dışarıya üretiliyor. Bu da ülkemizdeki dövizin yurt dışına gitmesine sebep oluyor. Ben Türkiye’nin her yerinden topladığım sağlam ikinci el aynaları burada onda bir fiyatına satıyorum. Bu da ekonomiye katkı maddesi oluyor. Ben gerçekte kaporta ustasıyım, 5 yıl önce aracımın aynasını yaptırmak için aynacıya götürdüm. Aracımın aynasını benim istediğim gibi yapmadılar. Bu duruma kızarak ikinci el ayna toplamaya başladım. şimdi elimde 40 bin adet araba aynası var, bu aynaları orijinal fiyatının onda bir fiyatına isteyenlere satıyorum. Ayna koleksiyonumun en kıymetli parçası olan paha biçilmez 1960 model orijinal bir ayna var onu elbette satmayı düşünmüyorum” dedi.

Burak Türker