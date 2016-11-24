En karanlık öğretmenler günü

Diyarbakır’da tayin yapan ve 6 Ocak sabahı evindeyken Sur ilçesinden gelen merminin şakağına isabet etmesi ile iki gözünü kaybeden 50 yaşındaki derslik öğretmeni Mevlüde Ketani, Öğretmenler Günü’nü buruk geçiriyor. Kurşunun gözlerinin dibinden geçtiğini açıklayan Ketani, “O yüzden görme olayı da değil oldu. Sonra benzer gün beyin kanaması geçirmişim. Muhakkak bir tedavi sürecinden sonradan iyileştim. Şu lahza görmüyorum. Beyin kanaması geçirdiğim için de denge olayı azıcık zorluyor beni. Ayakta uzun vakit duramıyorum. maksimum 10 dakika durabiliyorum. 10 dakikadan sonra ileri geri sallanmaya başlıyorum. Dengem bozuluyor. Gözlerim için bir tedavi yöntemi varmış. İleri teknoloji gerektiriyor. Türkiye’de var mı yok mu bilemiyorum. Bir umut var fakat çok fiyatı yüksek olduğunu söylüyorlar. 300 bin dolardan bahsediyorlar” diye konuştu.

“Öğrencilerimi özledim”

Öğrencilerini özlediğini ve onlarla belirli bir süre geçirdikten sonra onun bir parçası olduklarını kaydeden Ketani, “Bugün tedaviye gittik hastaneye. Olur Ya o vakit geldilerse bilemiyorum. Zamanları epeyce geliyorlar. Telefon açıyorlar. diğer taraftan meme kanseri ile ilgili tedavi görüyorum. Ilaç kullanıyorum. Kemoterapi serumu alıyorduk. O dönem bitti, derhal ışın tedavisi başladı. Onu da günlük yapıyorlar. Her gün hastaneye gitmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Meme kanserine de yakalanan Ketani, bu maddi şartlarda yeniden öğretmenlik yapabileceğini sanmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“En ilk önce zaten bakmak lazım. Görme olayı olmadan da öğretmenlik yapamam. Öğretmenlik görme olayı olmadan yapılabilecek bir meslek değil. Çocuğun ödevini denetleme etmen lüzumlu, onun ödevine nasıl bakacaksın. Tahtaya kaldıracaksın, problem çözdüreceksin. Içten mu yapıyor yanlış mı yapıyor nasıl göreceksin.”

“Kendi öğretmenimi arayacağım”

24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili düşüncelerini paylaşan Ketani, hastanede olduğu için daha kendi öğretmenini arayamadığını ve arayacağını belirterek, “Öğretmenlik gerçekte şiddet bir meslek ve hakkıyla öğretmenlik yapan herkesi hatırasına yapmak lüzumlu. Öğrenciler de bol bol kitap okusunlar, çalışsınlar. Kendilerini tanısınlar. Yapabilecekleri bir meslek seçsinler” ifadelerini kullandı.