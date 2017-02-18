KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekilerle Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Süleyman Karayel’i ziyaret etti.

Karayel’in Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesi’ndeki babaevine giden Haktankaçmaz, Saygılı ve beraberindeki bazı il protokolü üyeleri, 15 Şubat’ta havan topundan fırlayan şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Karayel (29) ile babası Yakup Karayel’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haktankaçmaz, yaralı askerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye hazır olduklarını belirterek, Karayel’in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Uzman Çavuş Karayel de yaralandığını ve gazi olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

“En kısa zamanda yine gideceğim. Şu anda buradayım fakat kalben ve ruhen arkadaşlarımın yanındayım. Çok az bir grup kaldı. Onları da yok edip asıl yuvalandıkları Münbiç’e girip yuvalarını başlarına yıkacağız. Biz çok büyük ve Allah için inanmış Türk ordusuyuz. Kimseden korkumuz yoktur. Zırhlı araç sürücüyüm. El-Bab’ta hastaneler bölgesinde yoğun çatışmaların olduğu haberi üzerine arızalanan bir araca bakıma gittiğimde aracımdan inerken benim nişancım, koruyucum araçta unuttuğum miğferi giymem için beni uyardı. Ben miğferi giyerek dışarı çıkıp öbür araca doğru giderken 10 metre arkamıza havan topu atılmış. Patlama ile beraber kendimizi yerde bulduk. Beni önce Allah’ım, sonra arkadaşım, çelik yelek ve çelik miğfer korudu.”

Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevliyken Fırat Kalkanı Harekatına katılan Karayel’in evli olduğu öğrenildi.