En Tatlı Festival Ziyaretçileri İle Buluştu!

Bahçeşehir Üniversitesi’nin Gastronomi sponsorluğunu üstlendiği, Tatu Creative Solutions, ThePartners ve Medyadoktoru Yapım’ın organizasyonluğunda gerçekleşen Uluslararası Çikolata Festivali Sirkeci Garın’da çikolata severler ile buluştu. 4 gün sürecek festival ziyaretçilerin tat alma hafızalarında güzel anıların yanı sıra BAU Gastronomi ve USLA Yüksekokul işbirliği ile dünyaca meşhur ve Türk şeflerin katılacağı çikolata workshopları, seminerler ve söyleşiler ile devam edecek. Sektörün en kayda değer çikolata ve kahve markaları, tasarımcılar, canlı performanslar, dünyaca ünlü yerli-tanıdık olmayan şeflerle atölyeler ve söyleşiler 23 Nisan’a kadar devam edecek.

Festivalde çocukları da ‘tatlı’ sürprizler bekliyor. Bu vazgeçilmez lezzetin tutkunu olan çocuklar da kendileri için özel olarak oluşturulan Kidszone alanındaki birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem şenlik keyfini keza de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.

BAU Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esra Mankan böyle güzel bir etkinliğe esas sponsor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirleterek, “Sektördeki herkesin bu festivale katılmasını öneriyorum. Çok güzel etkinliklerimiz ve workshoplarımız olacak. Bu festival bundan sonraki festivallere de ihtimal sağlayacaktır. BAU Gastronomi olarak daha güzel festivallerde olacağız. Biz burada olmaktan son derece memnunuz. Bu tarz kaliteli etkinliklerde bundan sonra bulunmayı düşünüyoruz” dedi.

Çocuklara en ince ayrıntısına kadar çikolatan uzaktan tutmamızın ama benzer şekilde kararında yedirilmesi gerektiğine de değinen Yrd. Doç. Dr. Esra Mankan, “Çikolata konusunda bizim en tehlikeli gruplarımız arasında çocuklar var. Çocukların asitli, bol şekerli ve dekstroz içeren gıdalardan uzakta durmaları gerekiyor ama adamakıllı çocuklara çikolatayı yasaklamamalıyız. Çikolata serotonin hormonunu arttırdığı için son derece güzel de bir yiyecek. O yüzden kararında yemek gerekiyor” diye konuştu.

Daha önce denenmemiş çikolatalı yeni tatlar…

Festivalde BAU ile yapmış oldukları işbirliği doğrultusunda verdikleri workshoplarla izleyicilere şen dakikalar yaşatan USLA Workshop ve BAU Gastronomi Bölümü Eğitmen Şefi Ahmet Can Aras da çikolatayı yeni tatlarla buluşturacaklarını dile getirdi. Ahmet Can Aras bununla beraber, “Bahçeşehir Üniversite ile bu yıl fazla güzel bir başlangıç yaptık. Üniversite’nin Gastronomi Bölümü öğrencileri bizim okulda pratik derslerini alıyorlar. Oldukça topluluk ve canlı bir öğrenci grubu ile birlikte çalışıyoruz. Bugün de çikolataya aşçı yorumu katacağız. Hoş antrkotlu bir tencere yemeği yapacağız. Ama çikolatalı ve hardallı bir yemek yemek olacak. diğer taraftan bunun yanında çikolata ile biraz oynamak istedik ve yalnızca et yemeğinin içine katıp kaybetmeyelim dedik. Biraz çikolata temperleyip sıfırdan bir çikolata da yapacağız. Gelen misafirlerimize kaz ciğerli ve fuagralı bir çikolata sunacağız. İçinde fuagra ganajı ile birlikte bir çikolata yedireceğiz. Oldukça eğlenceli ve daha önce tatmadıkları tatlar deneyimleyecekler” diye konuştu.

“Bu kadar katılımı birincil günde beklemiyorduk”

Karnaval’in organizatörlerinden Soy Kavame de ilk gün olmasına rağmen çok artı ziyaretçi ile karşılaştıklarını ve fazla hoşnut olduklarını dile getirerek, “Bugün festivalin birincil günü ve Perşembe olmasına karşın fazla fazla yoğunluk var bu kadarını biz de varsayım edemiyorduk. Çiçek, çanta, dere ve kahve gibi çikolatanın arkadaşlarının da yanımızda olduğu bir karnaval yaptık. Doğrusu festival şunu söylüyor; ‘Biz mutlu olmak istiyoruz.’. Özellikle bu dönemde mutlu olmaya ihtiyacımız var. mutlu görünmek için gerçekte minik bir çikolata parçası tatmin edici. Yedinden yetmişe herkesin fiilen karşılıklı zevkidir çikolata. Bu yüzden de böyle bir karnaval yapmaya karar verdik. Herkesin keyif aldığı bir şenlik yapmaya çalışıyoruz. Normalde bizim beklentimiz 10 bin civarıydı. Ama bugün 4 bine ulaştık ve önümüzde daha üç gün var. Özellikle hafta sonunu coşku ile bekliyoruz. Tüm çikolata ve sevinç severleri festivalimize bekliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.