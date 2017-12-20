En uzun gece hangi gün kaç saat ? 21 Aralık ekinoksu kış gündönümü nedir ?
Kış gündönümü yani, 21 Aralık günü, Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik olarak gelir. Bu gün, güney yarımkürede yazın başlangıcı demektir. Aynı zamanda ise Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır. En uzun gece olan 21 Aralık Kış Gündönümü nedir? 21 Aralık en uzungece kaç saat ? En uzun gece hangi gün ? Kış Gündönümü nasıl gerçekleşir, neler yaşanır? Ülkemizin de içinde bulunduğu kuzey yarımkürede günlerin uzamaya başlayacağı 21 Aralık 2017 Kış Gündönümü ekinoksu için tüm merak edilenler bu haberimizde.
21 Aralık Ekinoksu Kışgündönümü Nedir ?
21 Aralık tarihi ile beraber Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.
Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar. Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.
Kış Gündönümü’nde (yaklaşık 21 Aralık) ise, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.
21 Aralık’ta Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.
EN UZUN GECE KAÇ SAAT ?
21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.
Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır.En uzun gece ise Sinop’ta yaşanıyor.
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