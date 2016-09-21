Endonezya'daki sel felaketi

CAKARTA (AA) – Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen sellerde 16 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, dün gece Batı Cava’yı etkisi altına alan şiddetli yağışların bölgede sel ve heyelana neden olduğunu açıkladı.

Cimanuk Nehri’nin taşması sonucu Garut kentine bağlı 7 ilçede çok sayıda evi su bastığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sel sularının, bazı bölgelerde 2 metreye kadar ulaştığı, heyelanların da meydana geldiği kaydedildi.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu Halkla İlişkiler Başkanı Sutopo Purwo Nugroho​, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bölgede nehir kenarına yapılan evler, selden etkilendi. Yedi ilçede kırmızı alarm veridi. Şu ana kadar ölenlerin sayısı 16 olarak kaydedildi. En az 8 kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde haziran ayında meydana gelen seller ve heyelanlarda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

