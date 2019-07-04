“Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler” Paneli
ANKARA (AA) – Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerjideki kurulu güç artışında Avrupa’da Türkiye'nin üçüncü sırada olduğunu belirterek, "Bu muazzam bir şey. Almanya ve İngiltere’nin hemen arkasındaki Türkiye, başından beri bu konuya çok fazla ilgi gösteren İspanya, Fransa ve diğerlerinin de önünde. Bu çok güzel bir başarı ama potansiyelimiz son derece yüksek." dedi.
Birol, Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen “Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler” panelinde yaptığı konuşmada, bugün dünyada hiçbir ülkenin izole bir enerji adası olmadığını ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğunu söyledi.
Birol, özellikle yenilenebilir enerjinin tüm dünyada çok hızlı büyüdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:
"Yenilenebilir enerji devriminin başladığı yer Avrupa. Ama şu andaki lider Çin. Avrupa'da başlamasının nedeni ise yenilenebilir enerjinin iklim değişikliğine karşı ciddi bir koz olması. Bu konuda ciddi sübvansiyonlar var. Bu sübvansiyonlar sayesinde yenilenebilir enerjinin kullanımı artınca, maliyetler de düştü. Şu anda birçok yenilenebilir enerji kaynağı devlet sübvansiyonuna gerek olmadan diğer kaynaklar ile yarışabilir hale geldi. Özellikle de rüzgar ve güneş. Yenilenebilirde biz Türkiye’de önemli adımlar attık. Son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerji kurulu güç artırımında Avrupa’da Türkiye üçüncü sırada. Bu muazzam bir şey. Almanya ve İngiltere’nin hemen arkasındaki Türkiye, başından beri bu konuya çok fazla ilgi gösteren İspanya, Fransa ve diğerlerinin de önünde. Bu çok güzel bir başarı ama potansiyelimiz son derece yüksek."
Doğal gaz için 2018'in altın bir yıl olduğunu belirten Birol, Çin'in bu sektöre ivme kazandıran gelişmesinin özellikle şehirlerdeki hava kirliliğini azaltmayı hedeflemesinden kaynaklandığını aktardı.
– İstanbul'da nükleer enerji toplantısı
Birol, nükleer enerji alanında ise yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İstanbul’da nükleer enerjiye ilişkin bir basın toplantısı yapacaklarını ifade ederek, "Fukuşima kazası ile birlikte nükleer enerjide dünya üretiminde düşüş görmeye başladık. Ama geçen yıl itibarıyla ilk defa 2018 yılında, dünyadaki nükleer enerji üretimi Fukuşima seviyesine tekrar geldi. Burada yine başı Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin açtığı santraller çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
En öncelikli konunun enerji verimliliği olduğunu da aktaran Birol, "Daha sürdürülebilir bir enerji sistemini çevre açısından, enerji güvenliği açısından sağlamak için dünyadaki enerji verimliliğinin her yıl yüzde 3 oranında iyileştirilmesi, gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama rakamlara baktığımızda maalesef dünyadaki enerji verimliliğindeki iyileşme beklentilerin son derece altında." diye konuştu.
STM ThinkTech Genel Müdürü Murat İkinci ise, enerji kavramının özellikle sanayi devrimi sonrasında dünyanın genelini ilgilendiren en önemli hususlardan birisi olduğunu söyledi.
Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçeği ve özellikle ülkelerin enerjiye olan taleplerinin devamlı artış göstermesinin, konuyu dünya gündeminde üst sıralara taşıdığını anlatan İkinci, "Yakın zamanda ve günümüzde yaşanan çatışmaların, uluslararası alandaki savaşların bir çoğunun temelinde aslında enerji unsurunu görüyor olmamız bu olguyu desteklemektedir." ifadelerini kullandı.
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