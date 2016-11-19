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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak göçük alanında

Uçakla Siirt’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Patent Albayrak, helikopterle maden sahasına geldi.

19 Kasım 2016 Cumartesi, 14:21
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Uçakla Siirt’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Patent Albayrak, helikopterle maden sahasına geldi. Helikopterden inen Albayrak ve beraberindeki heyet maden sahasında kurulan AFAD’a ait konteynıra geçerek şirket yetkilileri ile görüştü. Bakan Albayrak ve beraberindeki heyetin AFAD konteynırında şirket yetkilileri ile yaptığı görüşmeye Anadolu Ajansı (AA) haricinde hiçbir basın kuruluşu alınmadı. Basın mensupları alana alınmamalarını üstüne duruma tepki göstermek için bölgeden uzaklaştı.

Mehmet Niyazi Deniz – Mehmet Pişkin 

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