Engel tanımayan yürekler duygulandırdı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) İşitme ve Görme Engelliler Din Eğitimi ve Kur’lahza-ı Kerim Kursu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle “Engel Tanımayan Yürekler Programı” düzenledi.

Engellilerin hayatlarında karşılaştıkları sorunlara uyarı çekilen programda duygu dolu anlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun alaka gören program Sinyâl Dili Kursu öğrencilerinin söylediği İstiklal Marşı ve 15 Temmuz’a ithafen klibi de hazırlanan Gülümse Anne isimli şarkının söylenmesiyle başladı.

Programın açılışında bir öğrenci göze çarpan diliyle, görme engelli bir öğrenci de görme engellilere özel yazılan Kur’an-ı Kerimi ve mealini okudu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Belediye olarak Konya’da engellilerin rahatça yaşayabilmesi için fiziksel düzenlemelerin yanında sosyal ve kültürel düzenlemelere de tartı verdiklerini belirterek, büyük kasaba merkezinde öncelikle kaldırımlar, yollar edinmek üzere, otobüsler ve tramvayların engelsiz ışık halkası getirilmeye devam ettiğini söyledi. Şahin, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, Dünya Engelliler Günü’nü tebrik etti.

Programda Muhabere Dili kursiyerleri tarafından hazırlanan 15 Temmuz videosu, “Bizler Engelliyiz, Kusurlu Yok” adlı şiir, görme engelliler göre söylenen ilahiler, görme engellilerin başarılı kariyer hikayeleri yer alırken 3 engelli çocuk sahibi bir annenin konuşması duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.