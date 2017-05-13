Engeli başarısına engel olmadı

Diyarbakır’da çocukken geçirdiği bir hastalık sonrası keza bedensel ayrıca de görme engelli olarak hayata tutunmaya çalışan Mahmur Kahraman, hem konuşması hem de yetenekleriyle herkesi şaşırtıyor. 2012 yılında Aşık Veysel’den etkilenerek şiir yazmaya başladığını ve bugüne dek 400’den pozitif şiir yazdığını kaydeden Kahraman, tek hayalinin bir şiir kitabı ya da albümü çıkartmak olduğunu belirtti. Yazdığı şiirlerle herkesi kafa karıştırıcı Kahraman, başarının anahtarının güvenmek olduğunu ve inandıktan sonra insanın başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını kaydetti. Yaklaşık iki aydır Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim görebilen Kahraman, burada gördüğü kursların kendisini mutlu ettiğini açıklama etti.

“Duygularımı şiirlere döküyorum”

Şiire başlangıç hikayesini anlatan Kahraman, “2012 yılında Aşık Veysel’i dinledim hoşuma gitti. Ben de denedim ve o günden beri şiir yazıyorum. Becerdim, düz şiir yazmayı seviyorum. 400’e yakın şiir yazdım şimdiye değin. Günden güne yazıyorum. Şiirlerimde başlıca kendimi anlatıyorum. Etrafımda yaşamış insanların sorunlarını kafamda kurgulayarak yazıyorum. Dost kalmadı diyoruz ya duygularımı şiirlere döküyorum” diye konuştu.

Hedeflerini anlatan Kahraman, kendilerini engelli görüp dışlayanlara inat mücadele edeceğini vurguladı. Kahraman, “Bizi engelli görüp dışlayanlara inat mücadeleye devam. Şiir kitabı çıkartmak istiyorum lakin sponsor bulamıyorum. Bulamayacağımı biliyorum lakin gerçi arıyorum” dedi.

“Engelliler de engelsizler değin nitelikli ve dar yaşayabilirler”

Kurs hakkında bilgiler veren Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çelik, “Mart ayında hizmetimize başladık. Engelsiz yaşam merkezi ve havuzumuz var. 76 tane öğrencimiz var. Bunların 36’sı engelli diğerleri de engelsiz vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızdan oluşmakta. Kursiyerlerimize ve öğrencilerimize dağıtılmış hobi, takı tasarım, enstrüman eğitimi, fotoğraf biçiminde kurslar veriyoruz. Burası engelliler için bir hayat alanı sadece öğrenip aynı zamanda eğleniyorlar, yaşıyorlar. Engelli çocuğu olan aileler bir kere şunu bilmeli; dezavantajlı görebilir kendisini ve çocuğunu. Bıkmadan, usanmadan mücadele etsinler. Bize ulaşsınlar. Biz engelin, eğitime, yaşama, kaliteli yaşama engel olduğuna inanmıyoruz. Tatmin Edici vakit, tatmin edici olanak verildiğinde herkesin eğitimini tamamlayabileceğine, nitelikli yaşayabileceğine inanıyoruz. Engelliler de engelsizler dek nitelikli ve dar yaşayabilirler yeter ancak biz onlara engel olmayalım” ifadelerini kullandı.

Ejder Ediz Işık