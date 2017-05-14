Engeli sanat aşkına mani olamadı

YOZGAT (AA) – MUHAMMED NURİ ERDOĞAN – Ankara’da 31 yıl önce balkondan düşerek omurilik felci olan, belden aşağısı tutmayan ve bazı parmaklarında hissizlik ortaya çıkan Hamit Uzun, sanat aşkıyla 5 kitap yazdı, kişisel resim sergisi açtı.

Mobilyacılık yaptığı ve müzikle uğraştığı Ankara’da 1986 yılında balkondan düşen Uzun’un boynu kırıldı. Omurilik felci nedeniyle belden aşağısı tutmayan Uzun, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Bir çocuğu ve bir torunu olan Uzun, yaklaşık 2 yıl önce döndüğü memleketi Yozgat’ta, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi görmeye başladı.

Engelli olmayı hiçbir zaman kabul etmeyen Uzun, sanata olan sevgisiyle engelini aşmaya çalıştı ve hayata tutundu.

Son yıllarda parmaklarında hissizlik oluşan Uzun, tedavinin de etkisiyle Ankara’da tutmaya başladığı notlarından roman, öykü, biyografi ve şiir kitapları kaleme aldı. Yazdığı 5 kitabın yanı sıra Uzun, 2 yıl önce başladığı resim merakını geliştirerek 300 eser ortaya koydu. 58 yaşındaki Uzun, 37 resimden oluşan ilk kişisel sergisini açmayı başardı.

Hamit Uzun, sanatı ve yazmayı çok sevdiğini, hayal gücünün çok geniş olduğunu belirtti.

Çok değişik anıları olduğunu, bunları kitaplarda yazdığını anlatan Uzun, “İlk önce kendimi anlattım. Daha sonra Anadolu kültürünü yazarak romanlaştırdım. Hala da yazmaya devam ediyorum. Bu arada boş durmayarak resim de yapmaya başladım. Kitaplarımda Anadolu’yu, doğayı anlattığım için resimlerde de aynı doğayı anlatmaya başladım. Güzel eserler üretmeye başladım.” diye konuştu.

Engelliliğini genelde pek öne çıkarmadığını ifade eden Uzun, “Benim için sanat önemli. Vücut azalarımı kullanamasam da beyin bana yetiyor. Beynimle üretmeye başladım. Üretmeye her zaman devam ediyorum. Son nefesime kadar da inşallah devam edeceğim.” dedi.

Uzun, başka engellilere de örnek olabilmek, onlara “bizler de üretebiliyoruz” mesajını verebilmek için tamamen kendi çaba ve gayretleriyle kitaplarını ve resimlerini ürettiğini anlattı.

Yaklaşık 300 resim çizdiğini ve bunlardan bazılarıyla ilk kişisel sergisini açtığını dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

“İnşallah, gereken mesajı gereken yerlere vermişizdir. Sergi şu anda iyi gidiyor, olumlu tepkiler alıyorum. Kitaplarıma olumlu tepkiler aldım. Zaten onlar beni ateşliyor. O olumlu tepkiler beni yönlendiriyor. Engelli kardeşlerime anlatmak istediğim şu, kendini bir yoklasın ‘bende ne var, ne üretebiliyorum?’ desin. Onu tespit edip iyice kararı verip o kararla bir şeyler üretmeli. Sanatla, kültürle ilgilenirse daha iyi olur. Engelliliği daha hafif geçer. Engelsiz insanlar da engelli insanlara sadece bakıp geçmesinler, o insanlara gereken neyse yapsınlar.”