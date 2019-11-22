Engelini ve yaşadığı sıkıntıları topraktan tespih yaparak aşıyor

ANKARA (AA) – HÜSEYİN YİĞİNER – Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan bedensel engelli Mete Esen, topraktan yaptığı tespihlerle hayata tutundu.

Bir yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olarak yaşamını sürdüren, arkadaşlarıyla sahne aldıkları orkestrada gitar çalıp solistlik yapan 44 yaşındaki Mete Esen, 2 yıl önce anne ve babasının yaşamlarını yitirmesiyle adeta hayata küstü. Omurgasındaki rahatsızlığı ve ailesini zamansız kaybetmenin acısıyla orkestradan ayrılan Esen, bir süre sonra geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Bedensel engeli nedeniyle her işte çalışamayan Esen'in hayatı, bir ay önce seramik sanatçısı bir arkadaşını ziyaretiyle değişti. Arkadaşının önerisi ile doğal topraktan tespih yapmaya başlayan Esen, bu sayede hem hayata bağlandı hem de gelir elde etti.

– "Bütün mutluluğumu arkadaşıma borçluyum"

Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst üste gelen olumsuzluklar ve yalnızlıkla mücadele ederken bir taraftan da geçim sıkıntısı yaşamaya başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Daha önce müzikle uğraşıyordum. Omurgamda meydana gelen rahatsızlık nedeniyle müziği bırakmak zorunda kaldım. Anne ve babamı kaybettikten sonra hayata küsmüştüm. Onların yokluğu beni çok etkiledi. O günden sonra tek başıma yaşamaya başladım. Bir süre önce seramik sanatçısı arkadaşımı ziyaret ederek yaşadığım zorluğu anlattım. O da bana 'Tespih yapabilir misin? Çamur vereceğim sen de tespih yapacaksın.' dedi. Teklifini hemen kabul ettim ve bana gösterdiği şekliyle tespih yapmaya başladım. Arkadaşımın verdiği çamuru evde boncuk haline getiriyorum. Sonra onları benden alıyor Gölbaşı'nda bulunan çömlek atölyesinde pişiriyor, tekrar bana getiriyor. Onları ipe dizip, çarşıda satıyorum."

Yaptığı tespihlerin büyük ilgi gördüğünü anlatan Esen, bir şeyler üretiyor olmanın kendisini yeniden hayata bağladığını ifade etti. Esen, günde 5-6 tespih ürettiğini, boyutuna göre 40 ile 60 lira arasında sattığını vurgulayarak "Bütün bu mutluluğumu arkadaşıma borçluyum. Hayata tespih sallamıyorum, tespih yaparak hayata tutunuyorum." diye konuştu.

– "Hayata yeniden bağlanması beni mutlu ediyor"

Seramik sanatçısı Ömer Paşa Buner de anne ve babasını kaybetmesinin ardından Esen'in çok zor günler geçirdiğini anlattı. Birisinin kendisinden özel bir hediye istemesiyle tespih fikrinin geliştiğini aktaran Buner, şunları söyledi:

"Benden özel bir hediye isteyen arkadaşıma yaptığım tespih çok beğenilmişti. Mete de ziyaretime gelince bu fikri ona söyledim. Onun için hem bir uğraş hem de bir gelir kapısı oldu. Arkadaşımın mutluluğu her şeyden önemli. Onu mutlu görmek ve onun hayata yeniden bağlanması beni de çok mutlu ediyor."