Engelleri aşabileceklerini çalışmalarıyla ispat ettiler

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde engelli öğrenciler tarafından sergi açıldı.

Beyşehir Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde öğrenim gören özel öğrenciler, eğitim yılı içerisinde el emeği, göz nuru çalışmalarını vatandaşın beğenisine sundu.

Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Park’ta düzenlenen sergisinin açılışında konuşan okul müdürü Mehmet Aytekin, “Sergimiz etenemdik projesi kapsamında, ‘engelimiz, üretime engel değil’ sloganıyla hayata geçirilen bir çalışma oldu. Bu proje için yıl içerisinde canla başla çalışan öğretmen arkadaşlarımız ile öğrencilerimize performanslarından dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yapılan konuşma ve duaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Serginin, 9 Mayıs gününe kadar açık kalacağı belirtildi.