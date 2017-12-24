Engelleri örgüyle aşıyorlar
İl merkezindeki okulda bulunan 35 öğrenciden 13’ü el sanatları öğretmeni Hülya Karaoğlu liderliğinde bu yıl atkı ve bere örmeyi öğrendi. Yaklaşık 2 ay süren eğitimlerin ardından öğrenciler okul tarafından alınan masaüstü örgü tezgahlarında sevdikleri renkten iplerle atkı ve bere örüyorlar. Önceki yıllarda kokulu sabun üreten özel öğrenciler bunun yanında atık malzemelerden çeşitli süsler, tablolar da yapıyor.
Okul Müdürü Gürsoy Çavuşoğlu, okul öncesinden lise son seviyesine kadar öğrencileri bulunduğunu belirterek, 12.sınıfa denk gelen iş uygulama öğrencilerine ise birtakım akademik, sosyal ve kültürel beceriler kazandırma amacıyla bu çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Çocukların üretime dönük birtakım ürünler ortaya koymalarının hem kendilerini mutlu ettiğini hem de çocukların mutlu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Ürettikleri ürünleri aileleri de kullanabiliyor. Böylece okulumuzun vizyonu ve misyonu gereği mutlu okul, mutlu aile, mutlu öğrenci hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Atkı haricinde kokulu sabun üretmiştik, atık malzemelerden kapı süsleri, boya, tablo gibi çalışmalar yıl boyunca devam ediyor, yıl sonu sergilerimizde bunları halkımızın beğenisine sunuyoruz” dedi.
“ÖZEL ÖĞRENCİ 2 AYDA ÖRGÜ YAPMAYI ÖĞRENİYOR”
Bir özel öğrencinin bu işi öğrenmesinin iki aylık süreçten sonra gerçekleştiğini ifade eden Çavuşoğlu, hazırlık aşamasından sonra öğrencinin kendi başına örgüyü yaptığını, unuttukları zaman da hemen öğretmenlerin devreye girdiğini kaydetti.
Okulun el sanatları öğretmeni Hülya Karaoğlu ise 13 öğrenciyle birlikte atık malzemeleri değerlendirdiklerini, yeni teknikler öğrendiklerini, Halk Eğitimi Merkezlerinde ne yapılıyorsa kendilerinin de basit düzeyde aynısını yaptıklarını belirterek, “Çocuklarımız geçen yıl temel oluşturdu. Bu yıl üstüne koyduk. Atkı ürettiler, panç yaptılar, taş boyadılar, kapı süsleri yaptılar. Akla gelebilecek her türlü dekorasyon işi biz de mevcut. Desteklerimizle yapılıyor. Fakat çocuklarımız da becerikli. Mutlu bir aileyiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Devletimizin ve kurumumuzun, valiliğimizin desteği var. Çocuklarımız hemen alışamıyor. Aylarca süren teknikler var. Sonuçta biz mutlu oluyoruz. Çünkü çocuklarımız küçük de olsa katılıyorlar. Etkinlik yapıyorlar. Bir şeyler ortaya çıkıyor. Onların mutluluğu birse bizimkisi on” şeklinde konuştu.
Okulda atkı ve bere ören özel öğrenciler en sevdikleri renge ait iplerle yaptıkları çalışmalar bazen kendileri, bazen de aile bireyleri tarafından da kullanılıyor.
Recep Ergin
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