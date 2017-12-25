Engelli adam hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ereğli yönüne giden Hasan O. idaresindeki 42 HV 481 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Gürkan Yıldız’a çarptı. Ağır yaralanan Gürkan Yıldız, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Engelli olduğu öne sürülen Gürkan Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza sonrası kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BENZER HABERLER
-
Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…
-
2018 yılı asgari ücreti 29 Aralık Cuma günü açıklanacak
-
Sosyal medyada sahte haber kaynaklarını tespit etme yolları…
-
Uluslararası 6’ncı Ufka Yolculuk Yarışması’na, Arapça da eklendi
-
A101 28 Aralık 2017 aktüel indirimli güncel ürün broşürü
-
Engelli adam hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.