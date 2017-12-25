Engelli adam hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ereğli yönüne giden Hasan O. idaresindeki 42 HV 481 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Gürkan Yıldız’a çarptı. Ağır yaralanan Gürkan Yıldız, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Engelli olduğu öne sürülen Gürkan Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.